Hoy No Circula 8 abril: Evita multas en CDMX y Edomex; estos autos no pueden salir
Conoce las restricciones vehiculares de este miércoles y húyele al corralón
Si tienes planes para moverte por la metrópoli, lo primero en tu lista debe ser verificar el programa Hoy No Circula. Recuerda que durante la primavera, la falta de viento y el sol intenso dificultan la dispersión de contaminantes, por lo que el cumplimiento de estas normas es vital para todos.
No dejes que un descuido te cueste tiempo y una multa considerable. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.
¿Qué autos NO circulan este miércoles 8 de abril de 2026?
De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:
- Vehículos con engomado ROJO.
- Terminación de placa 3 y 4.
- Holograma de verificación 1 y 2.
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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?
Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones son:
- Vehículos con Holograma 00 y 0.
- Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).
- Motocicletas.
- Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.
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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que tu auto pase en el depósito vehicular (corralón).