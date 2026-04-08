Hoy No Circula 8 abril: Evita multas en CDMX y Edomex; estos autos no pueden salir( Getty Images )

Si tienes planes para moverte por la metrópoli, lo primero en tu lista debe ser verificar el programa Hoy No Circula. Recuerda que durante la primavera, la falta de viento y el sol intenso dificultan la dispersión de contaminantes, por lo que el cumplimiento de estas normas es vital para todos.

No dejes que un descuido te cueste tiempo y una multa considerable. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 8 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que tu auto pase en el depósito vehicular (corralón).