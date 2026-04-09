Colección Gelman llegará a España en septiembre tras polémica por su salida de México

La Colección Gelman provoca gran expectativa en Cantabria, España, tras la polémica suscitada en México por la salida de esta colección en 2026.

De acuerdo con el director de Contenidos de la Cadena SER en Cantabria, Fermín Mier, desde hace tiempo se tenía referencia de que la colección Gelman llegaría para la apertura del Faro Santander, “pero desconocíamos la envergadura de la colección”.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, compartió “la polémica ha servido para que conozcamos un poquito más de la envergadura, de la calidad y del tamaño de la colección Gelman de la que debéis estar tremendamente orgullosos”, afirmó.

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#ColecciónGelman se va a #Santander, en sep de 2026 y regresa a finales de 2028



“Dice la Fundación del Banco Santander que se van a cumplir en todo momento las normas, los requisitos de la Ley Federal Mexicana sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así… pic.twitter.com/JrowRtmDfz — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 9, 2026

Llegada de la Colección Gelman a España

Detalló que la colección iba a ser la primera muestra del edificio Faro Santander, un museo diseñado por el arquitecto David Chipperfield que permite transformar la sede financiera en un centro de arte cuya inauguración se realizaría el 22 de junio, sin embargo, esto no será posible y será hasta septiembre cuando llegue la colección Gelman y se pueda aperturar el recinto de 10 mil metros de superficie, de los cuales 3 mil son dedicados a exposiciones.

La remodelación, afirma, es espectacular y la importancia de este espacio es convertirlo en punto de referencia artístico a nivel internacional, con colecciones públicas y privadas más representativas, de ahí que el primer foco fue en la colección Gelman.

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Acuerdos y regreso de la Colección Gelman a México

Refirió que, de acuerdo con un comunicado de Banco Santander del 3 de abril, confirmando la fecha, se aclaró el convenio con autoridades culturales de México y que señala que “las obras de la colección Gelman que vengan regresarán a México en 2028 y que en todo momento se van cumplir la legislación mexicana sobre bienes culturales protegidos”.

Asimismo, el banco confirma que “no es la propietaria de la colección, el convenio firmado es exclusivamente de gestión y de difusión internacional de la colección”. El convenio de colaboración abarca cinco años, pero las obras de esta colección estarán solo de septiembre de 2026 a octubre de 2028.