María Félix: Datos curiosos de “La Doña” en el día de su nacimiento y aniversario luctuoso

Este 8 de abril es una fecha especial para el cine mexicano, pues se conmemora el nacimiento y también el aniversario luctuoso de María Félix, una de las figuras más icónicas de la Época de Oro.

“La Doña” no solo destacó por su talento en pantalla, también por su personalidad fuerte, estilo único y una vida llena de historias que hasta hoy siguen dando de qué hablar.

¿Por qué es tan importante María Félix para la cultura mexicana?

María Félix es considerada una de las máximas leyendas del cine mexicano, con una carrera que trascendió fronteras.

Participó en más de 40 películas y trabajó con grandes directores, consolidando una imagen de mujer fuerte, elegante e independiente. A más de dos décadas de su muerte, María Félix sigue siendo un símbolo del cine mexicano y de una época dorada que marcó la historia del entretenimiento en el país.

Su estilo, frases y personalidad continúan vigentes en redes sociales, homenajes y referencias culturales.

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Datos curiosos de María Félix que quizá no conocías

A lo largo de su vida, “La Doña” dejó anécdotas que hoy forman parte de la cultura popular:

Nació y murió el mismo día : María Félix nació el 8 de abril de 1914 y falleció el mismo día, pero en 2002.

: María Félix nació el 8 de abril de 1914 y falleció el mismo día, pero en 2002. Rechazó Hollywood : Aunque tuvo oportunidades, decidió no hacer carrera en Hollywood porque no aceptaba papeles estereotipados.

: Aunque tuvo oportunidades, decidió no hacer carrera en Hollywood porque no aceptaba papeles estereotipados. Su famosa frase : “A un hombre hay que llorarle tres días… y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva”.

: “A un hombre hay que llorarle tres días… y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva”. Fue musa de grandes diseñadores : Marcas y casas de lujo crearon piezas exclusivas para ella, incluyendo joyas icónicas.

: Marcas y casas de lujo crearon piezas exclusivas para ella, incluyendo joyas icónicas. Tuvo una personalidad fuerte : Era conocida por su carácter directo y por no dejarse intimidar por nadie.

: Era conocida por su carácter directo y por no dejarse intimidar por nadie. Inspiró canciones y obras: Su figura ha sido homenajeada en la música, el cine y la literatura.

María Félix, diva del cine mexicano Ampliar

El legado de María Félix que sigue vigente en México

Más allá de su carrera, María Félix dejó un legado que sigue presente en la cultura mexicana. Su imagen de mujer empoderada, segura de sí misma y dueña de su destino la convirtió en un referente que incluso hoy inspira a nuevas generaciones.