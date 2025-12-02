¡Es OFICIAL! Este es el tráiler de ‘Mother Mary’ con Anne Hathaway como protagonista de la película de A24

El esperado tráiler de la película de A24 ‘Mother Mary’ con Anne Hathaway como protagonista, promete ser de las cintas que más tendrá auge para el 2026. Así que te dejamos todos los detalles de ésta para que no te pierdas ningún detalle.

Mother Mary con Anne Hathaway Ampliar

¿Qué es lo que se sabe sobre la trama de ‘Mother Mary’?

Hasta el momento, la película del director David Lowery ha encendido las redes sociales, reafirmando por qué ‘Mother Mary’ con Anne Hathaway es uno de los títulos más esperados de la productora A24.

De acuerdo con lo que se puede ver en el tráiler, Anne Hathaway es una cantante exitosa que llega a solicitar la ayuda de una reconocida diseñadora de moda para confeccionar un vestido para su próxima gira. Y los pocos detalles de la sinopsis y las reacciones en redes sociales, sugieren una historia sobre fama, arte y la intimidad, elementos que el director, Lowery, suele abordar con una estética visual única.

Pero te dejamos el tráiler a continuación para que puedas verlo con calma.

Some feuds will haunt you. Watch the trailer for MOTHER MARY, a psychosexual pop thriller from David Lowery starring Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, and FKA Twigs. In theaters this Spring. pic.twitter.com/WZMq0MlL9t — A24 (@A24) December 2, 2025

¿Por qué está causando tanto revuelo el soundtrack de la película?

Uno de los mayores atractivos de la producción es su banda sonora original, que promete ser tan épica como la trama.

La música está a cargo de Daniel Hart con canciones originales de Jack Antonoff (ha trabajado con Taylor Swift o Lorde) y la artista Charli XCX. Una combinación que asegura que ‘Mother Mary’ no sólo será un festín visual sino también una experiencia auditiva bastante potente.

¿Cuándo se estrena ‘Mother Mary’ con Anne Hathaway de protagonista?

Aunque A24 ha mantenido en secreto muchos detalles, se especula que “Mother Mary” podría tener su estreno en festivales importantes a inicios de 2026. La unión de Lowery, Hathaway, Coel y la inconfundible marca de calidad de A24 la posicionan como una fuerte contendiente en la próxima temporada de premios.