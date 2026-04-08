Mx - Lluvia de sangre: qué es el fenómeno que teñirá de rojo el cielo este miércoles / Elizabeth Fernandez

¿Qué es la lluvia de sangre y por qué se ve roja?

La llamada lluvia de sangre es un fenómeno meteorológico en el que la precipitación adquiere un tono rojizo o marrón. No se trata de sangre real, sino de agua mezclada con polvo del desierto del Sahara.

Estas partículas, ricas en óxidos de hierro, son las responsables del color característico. Cuando la lluvia cae, arrastra ese polvo suspendido en la atmósfera y deja manchas visibles en coches, edificios y calles, generando un efecto que puede parecer inquietante.

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¿Por qué ocurrirá en Madrid?

El fenómeno está ligado a la llegada de una masa de aire cálido cargada de polvo africano, conocida como calima, impulsada por fuertes vientos desde el norte de África hacia la península ibérica.

Al coincidir esta nube de polvo con un sistema de lluvias, se generan las condiciones perfectas para la llamada lluvia de barro o lluvia roja. Este evento afectará especialmente a Madrid y otras regiones, donde también se prevé reducción de visibilidad y cielos con tonos anaranjados.

Alerta por visibilidad y calidad del aire

Además del impacto visual, la presencia de polvo en el aire puede complicar la calidad ambiental. La Agencia Estatal de Meteorología (AEM) ha advertido sobre posibles afectaciones en la visibilidad, así como un aumento de partículas en suspensión.

Esto puede representar molestias para personas con problemas respiratorios o alergias, por lo que se recomienda limitar actividades al aire libre en los momentos de mayor concentración.

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Un fenómeno frecuente, pero llamativo

Aunque suene extraordinario, la lluvia de sangre no es un evento raro en el sur de Europa. Ocurre cada cierto tiempo cuando coinciden condiciones atmosféricas específicas que transportan polvo sahariano hacia el continente.

Lo que sí la hace destacar es su impacto visual, de cielos teñidos, lluvia oscura y superficies cubiertas de una fina capa de barro.

¿Es peligrosa la lluvia de sangre?

En términos generales, no representa un riesgo grave para la población. Sin embargo, puede generar incomodidades prácticas, como suciedad acumulada en vehículos, ventanas y espacios urbanos.

La principal recomendación es tomar precauciones básicas: evitar exposición prolongada al aire libre si hay alta concentración de polvo y proteger objetos que puedan ensuciarse.