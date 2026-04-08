ICE dispara contra migrante tras persecución en California: video revela momento

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó en disparos en Patterson, California, el pasado 7 de abril de 2026, luego de que agentes intentaron detener a un conductor que presuntamente intentó huir.

De acuerdo con autoridades federales, el incidente ocurrió durante una intervención migratoria. Los agentes rodearon el vehículo con armas desenfundadas, pero la situación escaló cuando el conductor intentó escapar.

NEW FOOTAGE🚨: An illegal alien from El Salvador just tried to run over an ICE agent with his vehicle while attempting to escape arrest in California.



The agent fired defensive shots in response.



Watch the chaos unfold as the suspect weaponizes his car against law enforcement.… pic.twitter.com/BcxzKPtdMd — Officer Lew (@officer_Lew) April 7, 2026

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Operativo de ICE en California termina con hombre herido

Un video captado por una cámara de tablero muestra cómo el automóvil retrocede, impacta contra otro vehículo y posteriormente avanza en dirección contraria sobre una autopista dividida, lo que provocó una reacción inmediata por parte de los agentes.

Fue en ese momento cuando los oficiales dispararon, hiriendo al conductor, quien fue identificado como Carlos Iván Mendoza Hernández. El hombre fue trasladado a un hospital, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

ICE balea a sospechoso tras persecución en California

El director del ICE, Todd Lyons, señaló que el individuo era un inmigrante indocumentado y presunto integrante de una pandilla. Además, indicó que era buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un caso de homicidio.

Las autoridades locales confirmaron que ningún elemento de la policía estatal o municipal participó en el operativo, el cual fue ejecutado exclusivamente por agentes federales.

Tras el incidente, el caso fue turnado a instancias federales para su investigación. La participación del FBI ya fue confirmada, lo que indica la relevancia del caso.

Este hecho ha generado debate sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios en Estados Unidos, en un contexto donde las acciones de ICE continúan bajo escrutinio público.

Por ahora, las autoridades analizan lo ocurrido para determinar si la actuación de los agentes se ajustó a los protocolos establecidos.