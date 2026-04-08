Diputados aprueban en comisiones Plan B, este miércoles pasa al Pleno de San Lázaro

El Plan B electoral fue aprobado en comisiones con 60 votos a favor y 13 en contra, y será discutido en el Pleno de San Lázaro. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, aprobaron sin modificación alguna las reformas a la Carta Magna en materia electoral conocidas como el Plan B, que autorizó el Senado hace dos semanas.

Votación y avance legislativo

El PAN y el PRI votaron en contra, pero se alcanzó la mayoría con los sufragios de Morena, PT, Partido Verde y MC, la votación fue 60 a favor y 13 en contra, cero abstenciones.

El dictamen del Plan B electoral se discutirá este miércoles en el Pleno de san Lázaro, como estaba previsto.

🔴 EN VIVO / Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoralhttps://t.co/EHihpcCgmL — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 8, 2026

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Posturas encontradas en comisiones

En breve sesión los legisladores de oposición integrantes de ambas comisiones reprocharon lo que finalmente quedó de la prometedora reforma electoral que había propuesto la presidenta Sheinbaum y se convirtió en una reforma administrativa, en términos futboleros fue “un tirititito”.

Dijeron que afortunadamente se descafeinó dicha iniciativa porque ni sus propios aliados aceptaron que se recortaran los recursos a los partidos políticos, el número de legisladores y al final que la Presidenta hiciera campaña electoral en lugar sede someterse a una jornada de posible revocación de mandato.

La diputada de MC, Claudia Ruiz Massieu Salinas, consideró que esta reforma, vulnera el federalismo, es innecesaria y no incluye los temas verdaderamente importantes, solo busca apuntalar el régimen autoritario y centralista de Morena.

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A su vez, la diputada del PAN , Noemí Luna, dijo que el Plan B electoral no es ni un remedo de reforma electoral y que gracias a los legadores del PT, no se aprobó un bodrio autoritario, pero también se perdió la oportunidad de corregir diversos errores del sistema democrático, pues no se tocó el tema de la intervención del crimen organizado en los comicios, incluso ni habrá gran ahorro con los recortes a los Congresos estatales y a los salarios de las instituciones electorales.

En contraste, los diputados de Morena y el Partido Verde resaltaron los beneficios del Plan B electoral cono terminar con los privilegios salariales de los consejeros electorales y con ello aplica la verdadera austeridad republicana, permite ahorra más de 4 mil millones de pesos al poner límites al gasto de los Congresos locales.

ahz.

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