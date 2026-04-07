PT confirma voto a favor del Plan B en comisiones y en el Pleno

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, ratificó que su grupo parlamentario cumplirá su palabra y votará a favor de las reformas constitucionales que ya aprobó el Senado en materia electoral, conocidas como el Plan B.

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¿Cómo votará el PT en el Plan B?

En conferencia de prensa, el legislador michoacano dijo que, para despejar dudas, de última hora sobre la orientación del voto de los diputados petistas, confirma que tanto en las comisiones como en Pleno de San Lázaro acompañarán la propuesta de la presidenta Sheinbaum.

“Debo anunciarles la determinación del grupo y del partido que vamos acompañando esta minuta que viene del Senado, tal como se aprobó en el Senado. La vamos a respaldar como grupo parlamentario para que no haya más especulaciones, dudas o confusiones de cómo está planteado en el grupo parlamentario sobre esta minuta. Les decimos con toda firmeza y contundencia que la vamos a acompañar”. — Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT en la Cámara de Diputados

La bancada petista respaldará la minuta del llamado “Plan B” en materia electoral. Confirmamos que acompañaremos la reforma tal como fue aprobada en el Senado. Las propuesta fortalecen la austeridad y elimina privilegios. También nos pronunciamos en favor de la unidad. pic.twitter.com/GulaHAjB40 — Reginaldo Sandoval F (@ReginaldoSF_PT) April 7, 2026

¿Qué argumentos respaldan la reforma electoral?

Reiteró que el Plan B va en la ruta de la austeridad, de terminar con el concepto de privilegios y no perjudica ni daña el funcionamiento de ninguna de las instituciones.

Es más, descartó que reducir los salarios de los funcionarios del INE, ponga en riesgo la democracia de cara a los comicios intermedios del 2027.

“No creo que porque se bajen los sueldos los funcionarios del INE se ponga en riesgo la democracia o la funcionalidad d esa institución porque no toca a nadie que gane menos de lo que gana la Presidenta, es así de concreto”. — Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT en la Cámara de Diputados

¿Qué implica para futuras elecciones?

El coordinador parlamentario del PT en San Lázaro reiteró que están al cien por ciento con la presidenta Sheinbaum y al 200 por ciento con el pueblo de México y que no tendrán ningún inconveniente para garantizar la unidad del movimiento para ir juntos con Morena y el Partido Verde en los comicios del 2027 y el 2030.

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