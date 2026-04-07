Irán: civiles forman cadenas humanas para proteger plantas clave tras amenazas de Trump |VIDEO

La población civil en Irán ha comenzado a movilizarse en una estrategia inusual, formar cadenas humanas alrededor de plantas eléctricas y puntos estratégicos del país. La medida surge en respuesta directa a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió sobre posibles ataques contra infraestructura crítica iraní en plena escalada militar en la región.

La convocatoria, dirigida principalmente a jóvenes, estudiantes y sectores sociales organizados, busca proyectar una imagen de unidad nacional frente a un escenario de confrontación abierta. Al mismo tiempo, introduce un elemento de alto costo político, la presencia de civiles en posibles objetivos militares, lo que podría elevar la presión internacional en caso de un ataque.

Cadenas humanas: presión simbólica y mensaje político

De acuerdo con la cobertura en vivo de El País, las autoridades iraníes han pedido a la población concentrarse en torno a plantas energéticas e infraestructura estratégica. La iniciativa no responde a una lógica militar, sino a una estrategia de disuasión y narrativa.

El objetivo es doble. Por un lado, dificultar cualquier acción ofensiva al colocar civiles en zonas sensibles; por otro, reforzar el discurso de defensa nacional frente a lo que el gobierno presenta como una amenaza externa directa. Sin embargo, los reportes también apuntan a que la participación no ha sido uniforme en todo el país, lo que sugiere una implementación desigual más cercana a una operación de control del mensaje que a una movilización masiva sostenida.

RECOMENDADO: Trump manda ultimátum a Irán: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”

Infraestructura en la mira en medio de la escalada

Las tensiones han escalado tras advertencias explícitas de Washington sobre posibles ataques a instalaciones clave, incluidas plantas eléctricas y redes de transporte. En este contexto, la protección simbólica de estos espacios se convierte en una herramienta política que busca influir tanto en la opinión pública interna como en la percepción internacional del conflicto.

La estrategia también refleja un cambio en la dinámica del enfrentamiento, la línea entre objetivos militares y civiles se vuelve cada vez más difusa, incrementando el riesgo de consecuencias humanitarias si la situación se intensifica.

El factor nuclear y las medidas preventivas

En paralelo, comienzan a aparecer señales de preparación ante posibles escenarios de riesgo mayor. Según información reportada por el periodista Ali Falahi en El País, autoridades iraníes han iniciado la distribución de tabletas de yodo en zonas específicas cercanas a instalaciones nucleares, como medida preventiva ante un eventual incidente radiológico.

Aunque esta acción es limitada y focalizada, introduce un nuevo elemento de preocupación en un conflicto que ya se encuentra en un punto de alta tensión.