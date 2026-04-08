¿A qué hora lloverá en CDMX hoy 8 de abril 2026? Esto dice Conagua

Si hoy vas a salir en la CDMX, más vale que lleves paraguas. El pronóstico oficial de Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional confirma que este miércoles 8 de abril de 2026 habrá lluvias en la capital, principalmente por la tarde.

Durante la mañana, el ambiente será relativamente estable, con cielo parcialmente despejado y temperaturas agradables. Sin embargo, esto cambiará conforme avance el día.

¡Muy buenos días! Mantente informado con nuestro #VideoPronóstico sobre las condiciones del tiempo que habrá durante este miércoles en #México y toma tus precauciones pic.twitter.com/5oPCrY9FcK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 8, 2026

¿A qué hora lloverá en CDMX hoy?

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, la lluvia comenzará después del mediodía, con mayor probabilidad entre las 15:00 y 18:00 horas.

Incluso, autoridades locales advierten que este será el periodo más intenso, con chubascos que podrían venir acompañados de:

Descargas eléctricas

Rachas de viento de hasta 50 km/h

Posible caída de granizo

Además, el pico de lluvias podría extenderse hasta la noche en algunas zonas de la ciudad.

¿Cómo estará el clima el resto del día?

Antes de la lluvia, el clima será cálido, con temperaturas que alcanzarán hasta los 26 grados por la tarde.

Pero una vez que inicien las precipitaciones, el ambiente se volverá más fresco, especialmente en zonas altas del sur y poniente de la CDMX.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, ya que las lluvias pueden provocar:

Encharcamientos

Tráfico intenso

Baja visibilidad al manejar

También se pide estar atentos a actualizaciones oficiales, ya que el clima puede cambiar rápidamente.

Así que ya lo sabes: si sales después de las 3 de la tarde, mejor no olvides el paraguas.