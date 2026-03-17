Suprema Corte confirma que médicos del IMSS se quedan sin este beneficio económico

Una reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impacta directamente a médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este 2026. El máximo tribunal determinó que no todos los trabajadores de la salud tienen derecho a recibir ciertos beneficios económicos adicionales.

De acuerdo con el criterio avalado por la Corte, estos pagos extraordinarios —relacionados con riesgos laborales— solo aplican para personal que trabaja de manera constante en áreas de alto riesgo, como terapia intensiva, urgencias o zonas con exposición biológica o radiológica.

¿Qué cambió para los médicos del IMSS?

El fallo establece que no basta con ser médico o personal de salud para recibir este dinero extra. Ahora, el IMSS debe verificar que el trabajador esté expuesto de forma permanente a condiciones peligrosas.

Esto significa que médicos que laboran en áreas administrativas o de menor riesgo quedan fuera de este beneficio económico.

¿Qué tipo de beneficio se elimina?

Se trata de compensaciones adicionales al salario relacionadas con:

Exposición a enfermedades infectocontagiosas

Contacto con materiales peligrosos

Riesgos laborales específicos

La Corte consideró que estos pagos deben otorgarse solo cuando exista un riesgo real y comprobable, para evitar generalizaciones o pagos indebidos.

¿Por qué tomó esta decisión la Suprema Corte?

El objetivo, según el criterio judicial, es garantizar un uso adecuado de los recursos públicos y que las prestaciones se otorguen con base en funciones y condiciones reales de trabajo.

Además, este fallo forma parte de una serie de resoluciones recientes que buscan evitar duplicidad o ampliación indebida de beneficios dentro del IMSS.

¿A qué médicos afecta la SCJN?

Médicos que no trabajan en áreas críticas

Personal de salud sin exposición constante a riesgos

Trabajadores con funciones administrativas

La SCJN dejó claro que estos beneficios no desaparecen, pero sí se limitan únicamente a quienes realmente enfrentan condiciones de riesgo en su trabajo diario.