Mx - Pakistán busca evitar el ataque: pide prórroga en crisis entre EE.UU. e Irán (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Las negociaciones entre Estados Unidos y Irán han entrado en su punto más tenso. A pocas horas de que expire el plazo impuesto por Washington, ambas partes mantienen contactos activos, aunque sin un acuerdo claro sobre la mesa.

El ultimátum de Donald Trump ha elevado la presión al máximo. La amenaza de ataques contra infraestructura estratégica iraní sigue vigente, lo que mantiene a la región en alerta.

En este escenario, Pakistán ha dado un paso al frente y pidió formalmente una prórroga para evitar que el tiempo se agote antes de que la diplomacia tenga una última oportunidad.

La jugada de Pakistán para frenar el reloj

La intervención de Pakistán busca detener la cuenta regresiva. Su propuesta plantea extender el plazo para permitir que las negociaciones avancen sin la presión inmediata de un posible ataque.

Islamabad actúa como mediador con canales abiertos hacia ambas partes, apostando por una salida gradual en lugar de una ruptura abrupta.

La lógica es: sin tiempo, no hay acuerdo. Y sin acuerdo, el conflicto escala.

RECOMENDADO: Irán: civiles forman cadenas humanas para proteger plantas clave tras amenazas de Trump |VIDEO

Un ultimátum con condiciones difíciles de aceptar

Washington mantiene exigencias puntuales, la reapertura del Estrecho de Ormuz, límites al programa nuclear iraní y restricciones a su capacidad militar en la región.

Para Irán, estas condiciones representan una presión unilateral. La respuesta ha sido rechazar el planteamiento actual y proponer un acuerdo más amplio que incluya el levantamiento de sanciones y garantías de seguridad.

El choque de posturas explica por qué, pese a los contactos, no hay avances decisivos.

Ormuz: el punto que puede detonar todo

El Estrecho de Ormuz sigue siendo el eje de la tensión. Por esta ruta pasa cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier alteración en un riesgo global inmediato.

Estados Unidos exige su reapertura; Irán lo utiliza como herramienta de presión.

El equilibrio en esta zona es frágil y cualquier movimiento puede tener impacto directo en los mercados energéticos.

RECOMENDADO: China y Rusia frenan plan para desbloquear Ormuz

Entre la prórroga y el conflicto

La petición de Pakistán abre una última ventana. Si se concede, podría dar aire a la diplomacia; si se rechaza, el escenario se inclina hacia una acción militar.

Estados Unidos mantiene la opción de ataques sobre la mesa. Irán ya advirtió que responderá.

Por ahora, todo depende del tiempo. Y ese es justo el recurso que Pakistán intenta comprar antes de que la crisis cruce un punto sin retorno.