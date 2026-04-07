‘Mi derecho, Mi lugar’ ECOEMS 2026: Fecha límite, registro y escuelas disponibles

Mx - Fecha límite para registrarse al examen 'Mi derecho, Mi lugar'

El proceso de ingreso a nivel medio superior en la Zona Metropolitana ya está en marcha y miles de estudiantes están atentos. La convocatoria “Mi derecho, Mi lugar” ECOEMS es clave para quienes buscan un lugar en preparatoria pública en CDMX y Edomex, ya que define el futuro académico de jóvenes que están por terminar secundaria.

Si vas a participar, aquí te explicamos lo más importante para que no te pierdas entre fechas, registro y opciones de escuelas.

¿Cuándo es la fecha límite para registrarse al examen “Mi derecho, Mi lugar”?

El registro para “Mi derecho, Mi lugar” ECOEMS 2026 estará disponible durante el mes de abril de 2026, y es fundamental completar el proceso antes del 14 del mismo mes, para que nada se te pase.

Por lo que se recomienda no dejar el trámite para el último momento, ya que es obligatorio para poder participar en la asignación de lugares.

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¿Cómo hacer el registro al examen ECOEMS 2026?

El registro para ECOEMS 2026 se realiza completamente en línea, en su página oficial. Para hacerlo correctamente, debes seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del proceso Crear una cuenta con tus datos personales Llenar el formulario con tu información escolar Elegir tus opciones de preparatoria Confirmar el registro y guardar tu comprobante

Es muy importante revisar bien cada dato antes de enviar la solicitud, ya que cualquier error podría afectar tu participación.

¿A qué escuelas puedes hacer el examen “Mi derecho, Mi lugar” ECOEMS 2026?

El proceso “Mi derecho, Mi lugar” ECOEMS incluye diversas instituciones públicas de educación media superior en la CDMX y el Estado de México. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Colegio de Bachilleres

CONALEP

DGETI (CBTIS, CETIS)

DGETA

Estas escuelas forman parte del sistema de asignación que permite a los aspirantes elegir varias opciones según sus intereses.

¿Por qué el examen ‘Mi derecho, Mi lugar’ ECOEMS es diferente a otros modelos de estudio?

A diferencia de modelos anteriores, el sistema ECOEMS busca simplificar el proceso de ingreso y hacerlo más accesible para los estudiantes.

En algunos casos, incluso se contempla la asignación de lugares sin examen, dependiendo de la institución y la demanda, lo que representa un cambio importante en la forma en que los jóvenes acceden a la educación media superior. Si vas a participar en “Mi derecho, Mi lugar” ECOEMS 2026:

Realiza tu registro con anticipación

Revisa bien tus opciones de escuela

Guarda todos tus comprobantes

Mantente pendiente de fechas y resultados