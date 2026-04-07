Isla Jark: ¿Por qué este punto clave de la industria petrolera iraní fue bombardeado por Estados Unidos?

Isla Jark bajo ataque: el punto clave del petróleo iraní que preocupa al mundo. Getty Images

La isla de Jark (Kharg) se ha convertido en uno de los puntos más estratégicos del conflicto entre Estados Unidos e Irán en 2026. Su reciente bombardeo no es casualidad: se trata del centro neurálgico de la economía petrolera iraní.

Ubicada en el Golfo Pérsico, a pocos kilómetros de la costa de Irán, esta isla es considerada la “joya de la corona” del país. Desde ahí se gestiona hasta el 90% de las exportaciones de petróleo iraní, lo que la convierte en un objetivo clave en cualquier conflicto geopolítico.

BREAKING:



Israel has started strikes on railway infrastructure and bridges across Iran.



Meanwhile, US forces are targeting defensive installations on Kharg Island.



Airstrikes are continuing across the country. pic.twitter.com/qzDut04XrH — Current Report (@Currentreport1) April 7, 2026

¿Por qué Estados Unidos atacó la isla Jark?

De acuerdo con reportes recientes, Estados Unidos lanzó ataques dirigidos principalmente contra instalaciones militares dentro de la isla, incluyendo búnkeres, bases y depósitos de armamento.

El objetivo no fue destruir la infraestructura petrolera, sino debilitar la capacidad militar iraní en una zona clave para el control del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Este estrecho es fundamental porque por ahí transita cerca del 20% del petróleo mundial, por lo que cualquier bloqueo o amenaza impacta directamente en la economía global.

Un golpe estratégico… sin tocar el petróleo

Uno de los puntos más relevantes del ataque es que las instalaciones petroleras no fueron destruidas.

Expertos advierten que atacar directamente el petróleo iraní podría provocar un colapso en los mercados energéticos internacionales, disparando los precios del crudo.

Por eso, la estrategia de Estados Unidos ha sido clara: golpear lo militar, sin desatar una crisis energética global.

Más allá del daño físico, el bombardeo envía un mensaje político y estratégico: Estados Unidos demuestra que puede atacar el corazón económico de Irán en cualquier momento.

La isla Jark no solo es clave por el petróleo, sino porque conecta oleoductos, terminales marítimas y rutas comerciales esenciales para Asia, especialmente China.