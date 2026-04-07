Industria de autopartes en México se recupera tras impacto de aranceles

El presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA) Francisco González, aseguró que el sector atraviesa una fase de recuperación luego del impacto generado por la imposición de aranceles, con señales claras de crecimiento desde la segunda mitad del año pasado.

¿Cómo se recupera la industria de autopartes en México?

“Pues en franca recuperación tuvimos un problema de salud el año pasado cuando empezaron a entrar los aranceles y no sabíamos cómo se iba a mover. No estábamos respaldados por completo después de que se impuso los aranceles IEPA con las reglas de libre comercio que estaban en el T-MEC, pero poco a poco fue mejorando la situación y a partir del mes de julio, agosto, empezamos otra vez con crecimiento”. —

En conferencia de prensa para hablar acerca del fortalecimiento de la cadena de suministro automotriz en México, ante la reconfiguración de Norteamérica”, indicó que, aunque el balance anual fue negativo, la tendencia cambió en los meses posteriores.

Añadió que si bien hubo decrecimiento el año pasado en términos netos, el crecimiento desde el mes de julio ya se ve claro”.

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¿Qué oportunidades abre el contexto comercial?

El dirigente explicó que el contexto comercial ha abierto nuevas oportunidades para fortalecer la industria en México.

“Con esta situación de comercio global que se impuso aranceles desde México para países de economías de no mercado, donde no tenemos tratado de libre comercio, se abren oportunidades para poder complementar las reglas del T-MEC. Entonces, es una franca recuperación con una pista de ejercicio adelante, porque ya no es una cuestión de estar enfermos, sino ver de qué forma mejoramos la musculatura y de qué forma podemos vernos todavía un poco más ambiciosos en nuevos campos”. —

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¿Qué factores impulsan la transformación del sector?

Por su parte, El presidente de la cadena de valor para la industria en México (CAPIM) René Mendoza, señaló que el sector automotriz en Norteamérica atraviesa un proceso de transformación en sus cadenas de suministro, impulsado por factores como el nearshoring y la revisión del T-MEC.

“Coincidimos en CAPIM con ese excelente diagnóstico que hace Francisco referente a que la cadena de suministros del sector automotriz está reconfigurándose en Norteamérica. El principal objetivo que tenemos en CAPIM es el fortalecimiento de las cadenas de valor de la industria en México, y en específico para el sector automotriz; lo hemos ampliado a Norteamérica, es decir, integrando capacidades de las empresas instaladas en Canadá, Estados Unidos y México, así como el levantamiento de las necesidades de abastecimiento y de compra de estos sectores”, señaló.

El representante industrial explicó que, a partir del monitoreo constante del mercado, se han identificado dos fuerzas principales que están impulsando esta reestructura en la región.

“El levantamiento constante de esta información a través de nuestras plataformas tecnológicas nos permite ver que hay dos fuerzas en el mercado que están impulsando esta reestructura. La primera de ellas es la revisión del T-MEC, que el escenario más probable que se está viendo es precisamente el fortalecer el contenido regional a través de la sustitución de mayor componentes, materia prima e inclusive autopartes que se fabrican actualmente en Asia y en Europa”. —

Indicó que este proceso ya se refleja en decisiones de las grandes armadoras y proveedores de primer nivel.

Añadió que existe un segundo factor relevante vinculado al encarecimiento de importaciones provenientes de Asia.

“Tenemos otro elemento en el mercado que no debemos de pasar por desapercibido, y es que México como país está encareciendo las importaciones de China. Esto está teniendo un efecto muy importante en la búsqueda de proveedores de lo que le llamamos en la industria material indirecto, servicios indirectos”, puntualizó.

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