Google Street View: así puedes saber cuándo pasará el coche por tu casa

Mx - Cómo saber que el carrito de Google Street View pasará por tu casa

Si alguna vez te has preguntado cómo aparecen las imágenes de tu calle en internet, la respuesta está en los recorridos de Google Street View. Este servicio de mapas sigue actualizando sus imágenes constantemente y lo mejor es que puedes saber cuándo pasará el coche por tu zona.

Esto es importante porque permite a usuarios anticipar las capturas y conocer cómo funciona este sistema que forma parte del día a día digital.

¿Cómo saber cuándo pasará el coche de Google Street View por tu casa?

Para conocer cuándo el coche de Google Street View pasará por tu zona, puedes consultar el calendario oficial dentro de su página. Ahí se muestran los lugares donde estarán capturando imágenes durante determinados periodos, normalmente organizados por país o región.

Solo debes:

Entrar al sitio oficial de Street View

Buscar tu país (México)

Revisar las zonas y fechas aproximadas de recorrido

Es importante considerar que las fechas pueden ser estimadas y sujetas a cambios.

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¿Qué hace el coche de Google Street View?

El vehículo de Google Street View está equipado con cámaras especiales que capturan imágenes en 360 grados.

Estas fotografías se integran después en plataformas como Google Maps, permitiendo a los usuarios recorrer calles, ubicar negocios o conocer lugares sin estar físicamente ahí.

¿Se pueden borrar las imágenes de tu casa?

Sí. Si no quieres que tu casa o algún elemento aparezca en Street View, puedes solicitar que se difumine.

Google ofrece una opción para reportar imágenes directamente desde su plataforma, lo que permite proteger la privacidad de los usuarios. Aunque muchas personas esperan ver el coche pasar por su calle, lo cierto es que no siempre recorre todas las zonas de manera constante.

Google prioriza áreas con mayor actividad, cambios urbanos o relevancia para sus mapas, por lo que algunas calles pueden tardar años en actualizarse nuevamente.