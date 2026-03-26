Adicción a redes sociales: La millonaria cifra que pagarían Meta y YouTube luego de perder demanda

Adicción a redes sociales: la millonaria sanción contra Meta y YouTube. Getty Images

El 25 de marzo de 2026 marcó un antes y un después para las grandes tecnológicas. Un jurado en Los Ángeles declaró culpables a Meta —empresa matriz de Facebook e Instagram— y a YouTube por diseñar plataformas que generan adicción, especialmente en menores de edad.

Se trata de un caso histórico que podría abrir la puerta a cientos de demandas similares en Estados Unidos y otros países.

¿Cuánto dinero deberán pagar Meta y YouTube?

De acuerdo con el veredicto, ambas compañías deberán pagar 6 millones de dólares en total como indemnización a la demandante, una joven que aseguró haber desarrollado adicción a redes sociales desde la infancia.

El fallo incluye:

3 millones de dólares por daños compensatorios

3 millones adicionales por daños punitivos

Meta asumirá el 70% del pago, mientras que YouTube cubrirá el resto.

Sin embargo, este monto podría aumentar, ya que el proceso legal continúa en una segunda fase donde se evaluarán más sanciones.

Un fallo histórico contra las redes sociales

El jurado concluyó que ambas plataformas actuaron con negligencia al diseñar funciones adictivas como el scroll infinito, las recomendaciones algorítmicas y la reproducción automática de contenido.

Estos elementos, según la demanda, contribuyeron a problemas de salud mental como ansiedad y depresión en la usuaria.

Este caso, conocido como uno de los primeros en su tipo, podría influir en más de mil demandas similares que ya están en curso contra empresas tecnológicas.