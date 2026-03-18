Robot chino convierte humanos en centauros y transforma la manera de caminar

Así funciona el robot centauro

Caminar con dos patas extra siguiendo cada uno de tus pasos, como si fueras un centauro. De eso se trata la propuesta de un robot desarrollado por ingenieros de la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología de Shenzhen, en China. El dispositivo se acopla a la espalda o cintura y funciona como un exoesqueleto independiente, sincronizándose con la dirección y el ritmo de quien lo usa.

Durante las pruebas, el robot demostró que puede cargar hasta 20 kilogramos y reducir el esfuerzo físico en más de un tercio. Además, mejora la estabilidad lateral y permite caminar con mayor eficiencia, incluso en terrenos irregulares. A diferencia de exoesqueletos tradicionales, no se fija a las extremidades, sino que actúa como un compañero robótico que amplía las capacidades humanas sin limitar la movilidad natural.

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Aplicaciones y futuro del proyecto

El objetivo principal del proyecto es facilitar tareas que requieren transportar objetos pesados, desde trabajos industriales hasta operaciones de rescate en terrenos complicados. Mientras la comunidad científica analiza su practicidad frente a soluciones más simples, el robot centauro representa un avance significativo en la colaboración entre humanos y máquinas y una posible transformación en la forma en que se realizan tareas físicas y se amplían las capacidades del cuerpo humano.

Los robots cada día más frecuentes entre humanos

En los últimos años, la investigación en robótica se ha centrado cada vez más en la colaboración directa entre robots y humanos en entornos compartidos, un campo conocido como human‑robot collaboration. Estos sistemas van más allá de los robots aislados tras barreras industriales y están diseñados para trabajar junto a personas en tareas conjuntas, desde ensamblajes en fábricas hasta asistencia en cuidados de salud y labores de rehabilitación, combinando la precisión, fuerza y repetitividad de las máquinas con la intuición y flexibilidad humana.

La literatura científica subraya que este tipo de interacción no solo requiere avances en sensores, algoritmos y control adaptativo, sino también interfaces y modelos que permitan a los robots anticipar y responder a los movimientos y necesidades de las personas de manera segura y eficiente