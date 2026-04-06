Hoy No Circula 6 de abril: ¿Qué placas y engomados descansan este lunes en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Muchos capitalinos, en especial, los trabajadores hemos regresado del puente de Semana Santa y a la rutina de inicio de semana. Si ya estás preparando tu ruta para este 6 de abril, es fundamental que verifiques si tu vehículo tiene permitido circular. Durante esta temporada de primavera, la radiación solar es más intensa, lo que facilita la concentración de contaminantes; por ello, respetar el Hoy No Circula es clave para evitar que se activen alertas ambientales.

No permitas que una multa de lunes afecte tu semana. Aquí te detallamos quiénes deben quedarse en casa hoy entre las 5:00 y las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan el 6 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que tienen restringida la circulación en la Zona Metropolitana son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

Multarán con más de 4,000 pesos por usar el celular al manejar: a quién aplica

¿Quiénes SÍ pueden circular sin restricciones este lunes?

Los vehículos que están exentos de la medida y pueden transitar libremente por la CDMX y el Edomex son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Cómo sacar la licencia permanente sin cita en abril: requisitos y pasos

No respetar el Hoy No Circula te puede salir caro. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular (corralón).