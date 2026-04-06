Avanzan en su proceso de licitación y construcción trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo

Al entrar en operación, atenderán una demanda de 70 mil pasajeros diarios

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que las rutas de trenes de pasajeros Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo avanzan en sus procesos de licitación, así como en el diseño de tramos y estaciones.

Estos proyectos forman parte del primer paquete ferroviario de la actual administración y se estima que atenderán una demanda de aproximadamente 70 mil pasajeros diarios.

En el Tren Querétaro-Irapuato ya se licitó la construcción de las estaciones, paraderos, base de mantenimiento, edificios auxiliares y el sistema de señalización, control y telecomunicaciones.

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La ruta de 108.2 kilómetros de longitud estará integrada por cinco estaciones, una base de mantenimiento, un taller, cochera y dos zonas de repostaje. Una vez en operación, movilizará a alrededor de 50 mil pasajeros diarios desde la Ciudad de México.

Actualmente se lleva a cabo el desmantelamiento de la vía ferroviaria existente, así como el almacenamiento de toneladas de acero de refuerzo y presfuerzo en el patio de maniobras.

Está en proceso la construcción del resto del patio de maniobras donde se resguardan las oficinas de campo, excavadoras, motoconformadora, retroexcavadora, camiones, vibrocompactadores y perforadoras.

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En cuanto al Tren Saltillo-Nuevo Laredo concluyó la licitación de dos tramos de la Zona Metropolitana de Monterrey y de cuatro estaciones; así como el sistema de señalización, control y telecomunicaciones.

Se encuentran en proceso de licitación un tercer tramo de la Zona Metropolitana de Monterrey, siete estaciones y los edificios auxiliares de operación.

Esta ruta de 396.3 kilómetros tendrá una demanda estimada de 20 mil pasajeros diarios.

Hay avances en trabajos de desmonte y despalme con maquinaria mayor dentro del derecho de vía actual. También se realizan trabajos de campo para el desarrollo de ingeniería de detalle, trabajos de topografía y sondeos geotécnicos para diversas estructuras.

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Asimismo, se labora en la operación y acondicionamiento de material rodante.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso con el rescate de los trenes de pasajeros para lograr una mejor conectividad del centro con el norte del país.