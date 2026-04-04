Tuberculosis: Yucatán registra incremento de casos respecto al año pasado

Yucatán registra 57 casos de tuberculosis, un incremento del 23% respecto a 2025, cuando se contabilizaron 46 pacientes. / Visoot Uthairam

Con un total de 57 casos de Tuberculosis, Yucatán, se pone a la cabeza en este nuevo contagio en México, luego del sarampión que a la fecha arroja 14, 600 casos confirmados.

Incremento de casos en la entidad

La tuberculosis es una enfermedad que permanece a nivel nacional con alrededor de 28 mil caos por año, por lo que la atención a un incremento en los números de pacientes contagiados debe ser continuo.

El contagio que se registra en Yucatán en comparación con los datos de 2025, tiene un incremento del 23%, época del año en que se contabilizaron solo 46 casos, por lo que las autoridades hacen un llamado a tomar precauciones debido a este incremento.

Si bien es cierto que la tuberculosis es una enfermedad tratable en los primeros días y curable mediante el uso de antibióticos prescritos por un médico por al menos seis meses, la transmisión puede ser de riesgo para personas con sistemas inmunológicos débiles como personas con anemia, VIH o diabetes.

La tuberculosis es una enfermedad grave, pero tratable si se atiende a tiempo. Ampliar

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Formas de contagio y síntomas

La Tuberculosis Yucatán es una enfermedad infecciosa grave provocada por una bacteria (Mycobacterum tuberculosis) que ataca principalmente los pulmones, no sin afectar otros órganos.

El contagio de la tuberculosis es por aire, con una exposición prolongada con personas portadoras en lugares hacinados, se propaga cuando la persona enferma tose, estornuda o habla lanzando gotas de saliva.

Y aunque la enfermedad puede pasar tiempo en el portador de manera inactiva, ante síntomas como tos, fiebre, pérdida de peso es necesaria una revisión para corroborar la presencia de tuberculosis y proceder con el tratamiento adecuado.

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