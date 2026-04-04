Mx - El “infierno” de Trump, Ormuz y la advertencia a Irán con plazo de 48 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión sobre Irán con un ultimátum de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. De no cumplirse, advirtió, “se desatará el infierno”.

El mensaje no es aislado ni retórico. Llega tras semanas de escalada militar en la región y en medio de un bloqueo que ya afecta una de las rutas energéticas más importantes del planeta. La advertencia marca un punto de quiebre en una crisis que ha ido acumulando tensión desde finales de febrero.

Por qué el estrecho de Ormuz tiene al mundo en alerta

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo. Por ahí circula cerca del 20% del petróleo global, lo que lo convierte en un punto neurálgico para la estabilidad energética internacional.

El bloqueo parcial atribuido a Irán ya ha reducido significativamente el tránsito de buques y mantiene a decenas de embarcaciones en espera. El impacto no se limita a la región: los mercados energéticos reaccionan con volatilidad, elevando el riesgo de inflación y presionando economías dependientes del crudo.

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Qué podría pasar en las próximas horas

El ultimátum de Washington no llega vacío. Dentro del escenario que se perfila, Estados Unidos contempla ataques dirigidos a infraestructura estratégica iraní, particularmente en el sector energético.

A esto se suma la posible participación de Israel, que ha intensificado su postura frente a Teherán. Reportes apuntan a preparativos militares que podrían escalar el conflicto más allá de un enfrentamiento puntual, acercándolo a una confrontación regional abierta.

La respuesta de Irán: rechazo, pero con margen de negociación

Desde Teherán, la postura ha sido firme: califican las condiciones impuestas por Washington como inaceptables. Sin embargo, no han cerrado completamente la puerta al diálogo, lo que mantiene un frágil espacio para la negociación.

Irán también ha lanzado sus propias advertencias. En caso de una ofensiva directa, anticipa una respuesta que podría extender el conflicto a toda la región, involucrando rutas comerciales, infraestructura energética y aliados estratégicos.

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Un conflicto que ya venía escalando

La crisis no comenzó con este ultimátum. Desde finales de febrero, ataques, represalias y movimientos militares han elevado progresivamente la tensión entre Estados Unidos, Irán e Israel.

Entre los episodios recientes destacan ataques cercanos a instalaciones clave, operaciones con drones y el derribo de equipo militar estadounidense. Cada uno de estos eventos ha ido reduciendo el margen de error en una zona donde cualquier chispa puede detonar un conflicto mayor.

Impacto global: energía, economía y geopolítica

El escenario actual combina tres factores de alto riesgo:

Energía: interrupciones en el flujo de petróleo

interrupciones en el flujo de petróleo Economía: presión inflacionaria global

presión inflacionaria global Seguridad: riesgo de militarización de rutas marítimas

La comunidad internacional observa con preocupación. Un cierre prolongado del estrecho o una intervención militar directa podría generar efectos en cadena que trasciendan Medio Oriente.

Cuenta regresiva, los días decisivos para evitar una crisis mayor

Las próximas 48 horas serán determinantes. Más que un simple plazo político, representan una ventana crítica para evitar una escalada de consecuencias imprevisibles.

La tensión está en su punto más alto, un ultimátum sobre la mesa, posiciones endurecidas y una región históricamente volátil. El margen para la diplomacia existe, pero se reduce con cada hora que pasa.