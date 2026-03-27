Guerra entre EE. UU., Israel e Irán podría terminar en semanas: Casa Blanca abre puerta a negociación inmediata

TEHRAN, IRAN - MARCH 15: People clear rubble in a house in the Beryanak District after it was damaged by missile attacks two days before, on March 15, 2026 in Tehran, Iran. The United States and Israel continued their joint attack on Iran that began on February 28. Iran retaliated by firing waves of missiles and drones at Israel, and targeting U.S. allies in the region. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images) / Majid Saeedi

Washington apuesta por una salida rápida mientras intensifica presión militar sobre instalaciones nucleares iraníes

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán podría estar entrando en una fase decisiva. Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el conflicto podría resolverse en “semanas, no meses”, en medio de una estrategia que combina ataques militares con una posible negociación directa con Teherán.

El mensaje enviado es: presión máxima para forzar un cierre acelerado del conflicto.

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EE. UU. busca negociar “esta semana” con Irán

En paralelo a los bombardeos, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, dejó abierta la posibilidad de sostener una reunión con representantes iraníes en los próximos días.

Este movimiento confirma que Washington no solo apuesta por la vía militar, sino también por una salida diplomática inmediata.

La lógica detrás es simple: golpear primero, negociar después, pero desde una posición de fuerza.

Ataques a instalaciones nucleares elevan la presión

En los últimos días, fuerzas de Estados Unidos e Israel han lanzado ataques contra instalaciones nucleares estratégicas en Irán, incluyendo complejos vinculados al procesamiento de uranio.

A pesar de la magnitud de los bombardeos, no se ha reportado fuga radiactiva, lo que ha evitado, por ahora, una crisis mayor.

Sin embargo, organismos internacionales han advertido que este tipo de ofensivas representan un riesgo elevado si el conflicto escala o se prolonga.

Europa duda del plan: Alemania cuestiona el rumbo

No todos los aliados están convencidos. El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó dudas sobre la estrategia de Estados Unidos e Israel.

Desde su perspectiva, no está claro que la ofensiva militar conduzca a un resultado exitoso ni a una solución sostenible en el corto plazo.

Estas declaraciones reflejan una preocupación creciente en Europa sobre la falta de una hoja de ruta clara para el final del conflicto.

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¿Por qué Washington cree que la guerra puede terminar pronto?

La estimación de “semanas” responde a varios factores clave:

Superioridad militar de EE. UU. e Israel

Golpes directos a infraestructura crítica iraní

Presión económica y geopolítica acumulada

Apertura simultánea de canales diplomáticos

El objetivo sería obligar a Irán a sentarse a negociar bajo condiciones desfavorables.

El riesgo: una guerra que se salga de control

A pesar del optimismo en Washington, el escenario sigue siendo altamente volátil.

Irán mantiene capacidad de respuesta en la región y podría escalar el conflicto a través de ataques indirectos o afectando rutas estratégicas como el suministro energético global.

Esto convierte cualquier cálculo de “guerra corta” en una apuesta arriesgada.

Clave del momento: negociación o escalada

El posible encuentro entre funcionarios estadounidenses e iraníes esta misma semana podría marcar el punto de inflexión.

Si se concreta, abriría la puerta a una desescalada acelerada.Si fracasa, el conflicto podría intensificarse con consecuencias impredecibles.

La guerra entra en su fase más crítica

Con ataques en curso, presión internacional y canales diplomáticos abiertos, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se encuentra en un momento decisivo.

La promesa de una guerra corta ya está sobre la mesa.

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