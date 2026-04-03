Senadores impulsan reforma a Ley Agraria para incluir a corredores públicos

Senadores de oposición reiteraron la urgencia de una reforma Ley Agraria para reconocer a los corredores públicos, como fedatarios facultados en la materia.

¿Por qué buscan reformar la Ley Agraria?

El senador del PRI, Ángel García Yáñez, reveló que la vida agraria enfrenta todavía la falta de certeza jurídica a pesar de que muchos de los actos que se realizan dentro de los núcleos agrarios, como la transmisión de derechos parcelarios, los convenios de sucesión.

También los contratos de aprovechamiento de tierras, o la constitución de sociedades rurales, requieren de fe pública para garantizar legalidad, transparencia y respeto pleno a la voluntad de las y los campesinos.

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¿Qué problema existe con los notarios en zonas rurales?

Manifestó que actualmente Ley Agraria reconoce únicamente la figura del notario público para estos efectos, pero la realidad del país demuestra que en amplias regiones del territorio nacional no existe presencia notarial suficiente lo que desencadena incertidumbre jurídica, y en no pocos casos conflictos innecesarios dentro de las comunidades rurales.

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¿Qué propone la iniciativa sobre corredores públicos?

Por ello, propuso reformar diversos artículos a fin de que, los corredores públicos, al igual que los notarios, cuentan con fe pública otorgada por el Estado y destacó que también cuentan “con formación especializada en medición, arbitraje y evaluación, herramientas que resultan especialmente valiosas en contextos donde la prevención de conflictos y la solución de controversias son fundamentales.

El 50% del territorio nacional se encuentra bajo el régimen de la propiedad social, ejidos y comunidades, lo que da cuenta de su enorme relevancia para la producción de alimentos, la preservación de nuestra raíces culturales y el desarrollo rural de nuestro país.

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