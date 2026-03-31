Módulos INE suspenderán servicio por Semana Santa desde el 1 de abril

Módulos del INE permaneceran cerrados esta Semana Santa, desde el día 1 de abril, para retomar labores el lunes 6.

Los módulos del INE suspenderán actividades a nivel nacional a partir de las 2 de la tarde de este miércoles primero de abril , informó el organismo electoral.

El Instituto Nacional Electoral detalló que esta medida aplica por el periodo de Semana Santa, por lo que las actividades se reanudarán el lunes 6 de abril en sus horarios habituales.

📢 AVISO IMPORTANTE 📢



Los #MóduloDeAtenciónCiudadana suspenderán actividades:

✅ Miércoles 1 de abril, a partir de las 14:00 horas.

✅ Del 2 al 4 de abril.



🗓️ Se reanuda actividades 6 de abril en su horario establecido. pic.twitter.com/h9WkbWnVUI — @INEMexico (@INEMexico) March 31, 2026

Suspensión nacional de servicios

El INE indicó que la suspensión fue aprobada por la Junta General Ejecutiva y se aplicará en la totalidad de los más de 840 módulos instalados en el país, conforme a los calendarios oficiales de días de asueto.

Durante este periodo, los servicios relacionados con la credencial para votar y el padrón electoral estarán detenidos en todos los puntos de atención.

“Durante este periodo, los servicios de Inscripción al Padrón Electoral, Actualización de datos y Reposición de la Credencial para Votar permanecerán temporalmente suspendidos. Asimismo, el sistema de citas electrónicas no asignará turnos para los días referidos”, apuntó a través de un comunicado.

📄#BoletínINE | Se declaran el 2 y 3 de abril como días inhábiles para trámites de transparencia y protección de datos personales.https://t.co/BygJFiHktS pic.twitter.com/PXZ9fomk8k — @INEMexico (@INEMexico) March 31, 2026

Reanudación y atención a la ciudadanía

El organismo agregó que el servicio se restablecerá normalmente el próximo lunes 6 de abril, retomando la atención en los horarios habituales en todos los módulos.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a acudir puntualmente a sus citas programadas y a consultar la disponibilidad de servicios en el portal institucional.

“Para mayor información, la ciudadanía puede acceder al sistema de citas en línea INETEL (800 433 2000) o en la página oficial del Instituto, https://ine.mx/”, finalizó.

La suspensión temporal en los módulos del INE forma parte de las disposiciones oficiales por temporada de asueto y aplica de manera general en todo el país.

ahz.