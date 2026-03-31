Módulos INE suspenderán servicio por Semana Santa desde el 1 de abril
Los módulos del INE suspenderán actividades en más de 840 oficinas del país desde el 1 de abril a las 14:00 horas y reanudarán servicio el 6 de abril.
Los módulos del INE suspenderán actividades a nivel nacional a partir de las 2 de la tarde de este miércoles primero de abril, informó el organismo electoral.
El Instituto Nacional Electoral detalló que esta medida aplica por el periodo de Semana Santa, por lo que las actividades se reanudarán el lunes 6 de abril en sus horarios habituales.
Suspensión nacional de servicios
El INE indicó que la suspensión fue aprobada por la Junta General Ejecutiva y se aplicará en la totalidad de los más de 840 módulos instalados en el país, conforme a los calendarios oficiales de días de asueto.
Durante este periodo, los servicios relacionados con la credencial para votar y el padrón electoral estarán detenidos en todos los puntos de atención.
“Durante este periodo, los servicios de Inscripción al Padrón Electoral, Actualización de datos y Reposición de la Credencial para Votar permanecerán temporalmente suspendidos. Asimismo, el sistema de citas electrónicas no asignará turnos para los días referidos”, apuntó a través de un comunicado.
Reanudación y atención a la ciudadanía
El organismo agregó que el servicio se restablecerá normalmente el próximo lunes 6 de abril, retomando la atención en los horarios habituales en todos los módulos.
Asimismo, invitó a la ciudadanía a acudir puntualmente a sus citas programadas y a consultar la disponibilidad de servicios en el portal institucional.
“Para mayor información, la ciudadanía puede acceder al sistema de citas en línea INETEL (800 433 2000) o en la página oficial del Instituto, https://ine.mx/”, finalizó.
La suspensión temporal en los módulos del INE forma parte de las disposiciones oficiales por temporada de asueto y aplica de manera general en todo el país.
ahz.