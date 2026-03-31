La industria farmacéutica está cumpliendo, el 97% de abasto en México lo demuestra: Canifarma

El 97% de abasto de medicamento en México “es un número muy importante, quiere decir que la industria está abasteciendo” , resaltó el director de la Canifarma, Rafael Gual, quien celebró la cifra dada por la presidenta Claudia Shenbaum sobre el tema, la buena relación que la industria tiene con el gobierno, pero sobre todo, dijo, “ya se está trabajando para el abasto de 2027 y 2028 en una licitación que tendrá suficiente tiempo para garantizar el abasto en estos años y se espera que el fallo sea en junio con un periodo de tiempo más que suficiente para prepararse y tener el producto en tiempo y forma cuando se requiera”, adelantó.

El director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica refirió en el espacio de “Así las Cosas” con Verónica Méndez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, que se debe considerar que la industria no necesariamente tiene que distribuir los medicamentos son dos eslabones importares de la cadena del medicamento: distribución y la fabricación.

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Retos en la entrega a centros de salud

En torno a la distribución recalcó que en México como en cualquier lugar del mundo “el medicamento puede existir en algún lado, pero el distribuidor o el propio gobierno no haberlo llevado al centro de salud donde se requiere”.

La distribución, dijo es un eslabón diferente a la producción y debe ser muy especializado, con transporte en algunas ocasiones, refrigerante y bajo condiciones controladas y con una selección distinta de producto dependiendo de la población.