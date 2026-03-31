Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos: FIFA descarta cambios pese al conflicto

El fútbol no se detiene, ni siquiera en medio de una crisis internacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la selección de Irán participará sin cambios en la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo partidos en Estados Unidos.

La declaración llega en un momento crítico, donde la escalada de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel ha puesto bajo lupa la seguridad del torneo. Aun así, la FIFA mantiene su postura y el calendario sigue y no hay margen para ajustes políticos en la cancha.

FIFA cierra la puerta a cambios: “solo hay plan A”

Infantino ha declarado que no existe un escenario alternativo. Irán jugará el Mundial tal como está previsto, respetando su clasificación deportiva y el calendario oficial.

El organismo rector del fútbol mundial insiste en que el torneo debe mantenerse al margen de conflictos internacionales. Bajo esa lógica, la FIFA apuesta por el deporte como espacio neutral, incluso en uno de los contextos más tensos de los últimos años.

Irán, entre la clasificación y la incertidumbre

La selección iraní ya tiene su boleto asegurado tras un sólido proceso eliminatorio. Sin embargo, el contexto político ha generado dudas internas sobre su participación en territorio estadounidense.

Autoridades iraníes habían planteado preocupaciones por la seguridad de su delegación, e incluso se llegó a considerar la posibilidad de disputar sus partidos en otra sede, como México. Hasta ahora, ninguna de esas alternativas ha prosperado.

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Estados Unidos, epicentro del dilema

Como sede principal del Mundial 2026, Estados Unidos albergará varios partidos clave, incluidos encuentros de Irán en ciudades como Los Ángeles y Seattle.

El escenario no es menor, la relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más delicados, lo que ha encendido alertas sobre posibles implicaciones logísticas, diplomáticas y de seguridad durante el torneo.



