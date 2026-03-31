Detectan autos robados del INDEP circulando con placas nuevas en 7 estados

En entrevista con Isaac Moran y Luis Ávila, el periodista Pedro Villa y Caña informó que al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) le robaron 211 vehículos de alta gama -de los cuales 12 ya fueron reemplacados y se encuentran circulando- y pantallas planas en un inmueble ubicado en Veracruz en diciembre de 2020 lo que representa una perdida de 23 millones de pesos; el despojo fue hecho por el Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos.

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¿Qué revela la auditoría sobre el robo?

“En los resultados de la autoría se destaca que una docena de estos 211 vehículos ya han sido reemplazados, o sea, los sacaron del inmueble y ya han sido reemplazados en Veracruz, en Jalisco, en Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Querétaro. Esto según los propios registros del Registro Público Vehicular, el REPUVE, en donde aparecen con reporte de robo”. — Pedro Villa y Caña, periodista

¿Cómo ocurrió el despojo de los bienes?

Villa y Caña dio a conocer que en la cédula de esta auditoría se relata que fueron despojados y que el INDEP trató de retomar el inmueble, incluso comenta que un apoderado legal del instituto trató de ingresar, lo sacaron, lo empujaron, lo amenazaron por lo que tuvieron que sobrevolar un dron para revisar si había estos vehículos; se encontró que ya no estaban dentro del lote y se se levantaron las demandas.

“Ayer el instituto envió una nota, una carta al periódico en donde señalan que no es un robo, sino un despojo ilegal y aseguran que van a evitar que haya impunidad y garantizan que se castigarán los responsables. Entonces, aseguran que el caso no se ha cerrado y que se han interpuesto recursos de control judicial para evitar la impunidad en este caso”. — Pedro Villa y Caña. periodista

¿Qué fallas de seguridad se detectaron?

El periodista señaló que parte del problema es que en la mayoría de sus bodegas donde resguardan los decomisos que realiza el Poder Judicial tiene contratos con empresas privadas y no son resguardadas por la Guardia Nacional o el Servicio Público Federal; el INDEP asegura que son dueños del inmueble y que el despojo se hizo por el Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos.

“En el gobierno de López Obrador, del expresidente, se aseguró que todas las dependencias estarían bajo resguardo de elementos de corporaciones federales y que se evitaría el outsourcing, sin embargo, pues todavía hay dependencias donde son resguardadas por policía privada”. — Pedro Villa y Caña, periodista

Villa y Caña mencionó que el INDEP ha estado envuelto en varias polémicas desde su fundación, en el sexenio pasado hubo tres directores, un ejemplo de esto es que en 2020 se registró una denuncia por robo de joyas porque el Poder Judicial le entregaba a su resguardo anillos de diamantes y trabajadores los sustituían por circonias u otro material.

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