¿Cuáles son las asociaciones civiles que se registraron ante el INE para ser los nuevos partidos políticos?

De acuerdo con los estatudos del INE las asociaciones que logren su registro estarán constituidos como partido político a partir del 1° de julio del año en curso.

El proceso de nuevos partidos políticos en México avanzó con la recepción de cinco solicitudes formales de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), informó el organismo.

El Consejo General del INE recibió el informe de la Secretaría Ejecutiva relativo a las organizaciones de la ciudadanía que presentaron solicitud de registro para constituirse como partidos políticos nacionales en el periodo 2025–2026.

Solicitudes y organizaciones participantes

El informe reveló que en este proceso se presentaron 91 notificaciones de intención, de las cuales 2 fueron extemporáneas.

De las 89 recibidas en tiempo y forma, 82 resultaron procedentes y 7 no procedentes; posteriormente se registraron 31 desistimientos, por lo que finalmente 5 organizaciones de la ciudadanía presentaron su solicitud formal de registro en febrero de 2026 ante el INE.

El Instituto agregó que las organizaciones que presentaron solicitud de registro son:

• Interacción y Empatía para Todos, A.C. (Partido Interacción Empática)• Construyendo Sociedades de Paz, A.C. (Partido PAZ)• México Tiene Vida, A.C. (México Tiene Vida)• Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México)• Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia (Que Siga la Democracia)

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El Consejo General del INE informa sobre el avance en el proceso de registro de nuevos Partidos Políticos Nacionales🗳️



Cinco organizaciones ciudadanas continúan en la etapa de evaluación. Del 31 de marzo al 25 de junio se realizará un análisis de la documentación, asambleas… pic.twitter.com/kQIrJuhrhm — @INEMexico (@INEMexico) April 1, 2026

Requisitos y proceso de evaluación

A partir de este informe, el INE verificará el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en la legislación electoral, así como la formulación del proyecto de dictamen correspondiente para su resolución por parte del Consejo General.

Cabe recordar que entre los requisitos que deben acreditar las organizaciones solicitantes se encuentran contar con documentos básicos; acreditar un número mínimo de personas afiliadas equivalente a 0.26 % del padrón electoral, es decir 256 mil 030 personas para este proceso, y demostrar la celebración de asambleas en al menos 20 entidades federativas o 200 distritos electorales, entre otros.

Resumen de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE, 31 de marzo de 2026.



✅ De las 91 organizaciones que iniciaron su registro, 51 continúan en el proceso de constitución como Partido Político Nacional tras cumplir con los requisitos de afiliación.

✅ Se presentó… pic.twitter.com/wCQhyIhRMf — @INEMexico (@INEMexico) March 31, 2026

Además, inicia el cómputo del plazo de 60 días hábiles para resolver sobre las solicitudes de registro, el cual transcurrirá del 31 de marzo al 25 de junio de 2026; en caso de resultar procedente el registro, este surtirá efectos a partir del 1 de julio próximo.

El avance en el registro de partidos políticos será determinado tras la revisión del cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos por la autoridad electoral.

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ahz.