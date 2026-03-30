Sheinbaum confirma donación personal de 20 mil pesos para apoyo a Cuba

La presidenta reveló que existe interés de empresas privadas en participar en el suministro energético hacia Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizó una donación a Cuba de 20 mil pesos por medio de una organización impulsada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal, subrayó que se trató de una decisión individual, sin relación con su investidura como presidenta.

¿Fue una decisión personal la donación?

Sheinbaum enfatizó que su contribución no compromete recursos públicos ni influye en la política exterior del país, al tiempo que defendió que su administración mantiene como prioridad los intereses nacionales.

“Sí, doné 20 mil pesos. Incluso hubo algunos problemas con el depósito, pero es una decisión personal, de Claudia Sheinbaum Pardo. Es una aportación a una cuenta que abrieron organizaciones para poder llevar ayuda al pueblo cubano, no tiene que ver con mi responsabilidad como presidenta. Como titular del Ejecutivo siempre voy a buscar proteger al pueblo de México y a nuestra nación; esto es una decisión personal completamente separada de mis funciones”. —

Claudia Sheinbaum Pardo Ampliar

¿Cómo se mantiene la cooperación con Cuba?

En ese contexto, la mandataria reiteró que la cooperación con Cuba —incluido el envío de combustibles— se mantiene bajo criterios de soberanía, ya sea por razones humanitarias o comerciales, sin generar afectaciones internas.

“México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero siempre cuidando que no afecte a nuestro país. Eso se revisa en función de tarifas, condiciones y viabilidad”. —

Asimismo, reveló que existe interés de empresas privadas en participar en el suministro energético hacia la isla, particularmente tras recientes cambios en su modelo económico.

“Hay empresas privadas, como hoteles en Cuba, que están buscando proveedores. Algunos empresarios se acercan para comprar combustible a Pemex y llevarlo ellos mismos al sector privado cubano; no necesariamente es una operación entre gobiernos”. —

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¿Qué postura hay frente a las críticas?

La presidenta también defendió el respaldo humanitario a la isla frente a críticas de sectores opositores.

“México históricamente ha tenido una relación de amistad con el pueblo cubano y eso va a continuar. El apoyo humanitario no debería politizarse; quienes se oponen a ello tienen una visión distinta que nosotros no compartimos”. —

Finalmente, Sheinbaum señaló que la apertura económica anunciada recientemente en Cuba ha incrementado el interés en este tipo de intercambios, tanto a nivel gubernamental como privado.

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