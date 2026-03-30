Marcha de conductores de apps afecta Reforma y Polanco. Getty Images

Este lunes 30 de marzo de 2026, conductores y repartidores de plataformas digitales como Uber y DiDi realizan una mega marcha en la Ciudad de México, lo que ha generado importantes afectaciones viales desde primeras horas del día.

De acuerdo con reportes actualizados, la movilización comenzó con una concentración desde las 08:30 horas en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, uno de los puntos más transitados de la capital.

Protestan conductores de apps en CDMX: Alternativas viales y calles cerradas hoy 30 de marzo pic.twitter.com/4mHcVK4pCI — Franc (@paco__miranda) March 30, 2026

Los manifestantes exigen mejores condiciones laborales, reducción de comisiones y tarifas más justas, en medio de reclamos por la disminución de sus ingresos en los últimos meses.

Rutas de la protesta de Uber hoy en CDMX

La marcha se divide en dos contingentes principales:

Contingente 1: del Ángel de la Independencia hacia la colonia Juárez, con destino en oficinas ubicadas en Hamburgo.

Contingente 2: sobre Paseo de la Reforma rumbo a Periférico, con dirección a la zona corporativa de Polanco y Lomas de Chapultepec.

Se prevé que ambas movilizaciones avancen alrededor de las 09:00 horas, con llegada estimada cerca de las 10:30.

Calles cerradas y zonas afectadas

Las principales vialidades con afectaciones este lunes son:

Paseo de la Reforma

Periférico

Polanco y Lomas de Chapultepec

Avenida Juárez y Centro Histórico

Autoridades advierten posibles bloqueos intermitentes y congestionamiento severo durante la mañana.

Alternativas viales y recomendaciones

Para evitar el tráfico, se recomienda:

Usar Circuito Interior y Eje 1 Norte como rutas alternas

Evitar la zona de Reforma y Polanco

Salir con anticipación o utilizar transporte público

Además, se prevé que el paro de conductores impacte la disponibilidad de viajes en aplicaciones, con menos unidades y mayores tiempos de espera.

La jornada podría complicar la movilidad en gran parte de la capital, por lo que autoridades piden mantenerse informados y tomar precauciones.