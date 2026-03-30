¿Habrá Ley Seca en Iztapalapa? Conoce las colonias y sanciones para este 2026

La Ley Seca tiene la intención de inhibir las conductas violentas, preservar el orden público y la seguridad

La alcaldía Iztapalapa aplicará Ley Seca en todas las comunidades donde se llevarán a cabo las celebraciones de Semana Santa.

La Ley Seca tiene la intención de inhibir las conductas violentas, preservar el orden público y la seguridad de la ciudadanía durante la celebración de Semana Santa.

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¿Cuándo estará vigente la Ley Seca?

Esta disposición estará vigente el jueves 2 y viernes 3 de abril, de las 00:00 a las 23:59 horas.

De acuerdo con la Gaceta Oficial queda prohibida en los Ocho barrios de Iztapalapa:

San Ignacio

Santa Bárbara

La Asunción

San Lucas

San Pedro

San Miguel

San Pablo

San José.

Witthaya Prasongsin Ampliar

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¿Cuáles son las sanciones por incumplir?

Las sanciones establecidas a quienes no respeten el Acuerdo serán: para los consumidores en vía pública una multa de dos mil 375.94 a tres mil 394.20 pesos. Alternativamente, 25 a 36 horas de arresto administrativo o 12 a 18 horas de trabajo comunitario.

El acuerdo, también especifica la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, así como en envase abierto y/o al copeo en todas sus graduaciones en los días y horarios ya mencionados en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro territorial ya señalado.

Venta en establecimientos mercantiles tendrán multas de 39 mil 712 a más de 282 mil pesos. Además de la clausura temporal del negocio.

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