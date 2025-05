¿Iztapalapa se dividirá? Clara Brugada aclara rumores del cambio territorial en la alcaldía de la CDMX

Una de las alcaldías que tiene más habitantes en la CDMX es Iztapalapa, con un total de 1,835,486 personas residentes de acuerdo con cifras oficiales del INEGI.

Debido a esto, la jefa de Gobierno de la CDMX respondió a los cuestionamientos de una supuesta propuesta en la que diputados del PAN presentaron una iniciativa para dividir el territorio de Iztapalapa y esto fue lo que dijo.

¿Por qué quieren dividir a Iztapalapa?

La propuesta fue presentada por el diputado perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN) Diego Garrido, quien planteó la idea de dividir territorialmente distintas alcaldías, entre las que se encuentran:

Álvaro Obregón : sería dividida en 2y tendrían como nombre “San Ángel” y “Álvaro Obregón”

: sería dividida en 2y tendrían como nombre “San Ángel” y “Álvaro Obregón” Gustavo A. Madero : se dividiría en 3; “Cuautepec”; “Lindavista” y “Aragón”

: se dividiría en 3; “Cuautepec”; “Lindavista” y “Aragón” Iztapalapa: proponen dividirla en 4; “Cuitláhuac”; “Ignacio Zaragoza”; “Tezonco” y “Acatitla”

La iniciativa tiene como objetivo contar con más gobiernos cercanos a la población, sin embargo, la mandataria de la CDMX refutó la idea.

Clara Brugada menciona que esto no puede ser posible (por el momento) ya que no existe el presupuesto necesario para crear cuatro alcaldías más. De acuerdo con las palabras de la jefa de Gobierno, dijo: “A mí me parece que un tema fundamental es el económico. Yo históricamente he dicho que sí estoy de acuerdo con la división, porque un gobierno más pequeño, gobierna mejor. Siempre va a ser mejor gobierno algún espacio que sea con menos población, uno más grande”.

Asimismo, mencionó que se debe considerar primero que nada la economía, ya que esta división implicaría una inversión de infraestructura que necesita ser analizada en un primer momento, ya que existen factores más allá de la economía para ver nacer a otras alcaldías.

Aunque no descartó la idea ni se posicionó a favor o en contra, lo que sí dijo fue:

Pero aquí, fundamentalmente e históricamente, el tema tiene que ver con la situación económica. No es simplemente dividir y dividir todo. Pongo ele ejmplo de Iztapalapa; o sea, no se podría dividir Iztapalapa y dividir el presupuesto. O sea implica mucho más recursos para poder hacer más alcaldías — Clara Brugada

