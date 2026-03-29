Domingo de Ramos 2026 en CDMX: cierres viales y alternativas para hoy en Iztapalapa

Cierres por Domingo de Ramos en Iztapalapa hoy: calles bloqueadas y opciones. Getty Images

Este domingo 29 de marzo de 2026, la alcaldía Iztapalapa vive el arranque de la Semana Santa con la tradicional celebración del Domingo de Ramos, lo que provoca importantes afectaciones viales en la zona oriente de la Ciudad de México.

Como cada año, esta fecha marca el inicio de las actividades de la representación de la Pasión de Cristo, considerada una de las más importantes del país y que atrae a miles de asistentes.

✝️🚧 La Semana Santa ya está aquí.

Consulta la Ruta de Domingo de Ramos y los cierres vehiculares de 06:00 a 15:00 horas; habrá accesos para residentes y tramos peatonales. 🙌🏽

Planea tu ruta y toma previsiones.#IztapalapaOrgulloDeLaTransformación pic.twitter.com/hPzC1wQu2F — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) March 28, 2026

Domingo de Ramos: Calles cerradas y horarios este 29 de marzo

De acuerdo con autoridades locales, el operativo vial se mantiene principalmente entre las 06:00 y las 15:00 horas, con cierres en vialidades clave del centro de Iztapalapa.

Entre las principales calles afectadas se encuentran:

Avenida Toltecas

Javier Rojo Gómez

Ermita Iztapalapa (tramos cercanos a la Catedral)

Calles del primer cuadro como Allende, Ayuntamiento, 5 de Mayo y Lerdo de Tejada

También se registran cortes en zonas de procesión como General Anaya, Vicente Guerrero y alrededores del Andador Aldama, donde se espera alta concentración de personas.

Alternativas viales y recomendaciones

Ante estas restricciones, las autoridades recomiendan evitar el centro de Iztapalapa y optar por vías alternas como:

Eje 3 Oriente

Periférico Oriente

Calzada Ignacio Zaragoza

Además, se pide a automovilistas anticipar sus traslados, utilizar transporte público y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Para quienes viven en la zona, se permitirá el acceso controlado con identificación oficial o comprobante de domicilio, a fin de facilitar la movilidad local.

La representación de Semana Santa en Iztapalapa se desarrollará del 29 de marzo al 5 de abril, con su evento principal el Viernes Santo, por lo que se prevén más cierres en los próximos días.