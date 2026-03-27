130 mil desaparecidos en México: Francisco Rivas acusa “fracaso del Estado” y fallas en registros

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas dijo que la cifra que dio el Gobierno de 130 mil desaparecidos en México exhibe el fracaso del Estado y es un problema muy grave porque lo que más les preocupa es la reputación; desde 2015 la sociedad civil denuncio que los registros tenían deficiencias muy importantes y que se tenían que depurar.

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¿Qué fallas existen en el registro de desaparecidos?

“Me parece positivo que finalmente tengamos más información acerca de lo que ellos han analizado respecto al número de personas desaparecidas en nuestro país… nosotros desde 2015 ya habíamos señalado un análisis completo del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas y efectivamente había registros en donde nada más aparece un nombre o un apodo o, por ejemplo, aparece el nombre de un hombre e información de que es un hombre mayor de edad de 40 años y la foto de una niña. Esto ya lo hemos señalado”. — Francisco Rivas, director del Observatorio Nacionla Ciudadano

Rivas informó que el Gobierno Federal reconoce 130 mil registros de personas desaparecidas en tres grupos:

El 36% de registros no cuentan con información mínima. Otro grupo que aparentemente si cuenta con el registro completo y que aparece ya fue localizado con vida. Otro apartado que indica que no se sabe nada de ese grupo de desaparecidos.

“El mensaje es claro, la preocupación del gobierno es más cuidar su reputación que buscar a las personas desparecidas”: @frarivasCoL

Por aquello de publicar el reporte de desaparecidos en viernes previo a las vacaciones. https://t.co/fCA729eTPw — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 27, 2026

¿Por qué persisten problemas en el seguimiento?

“Si hay personas que han sido localizadas o, más bien, que no están en condición de desaparecidas y tiene una vida aparentemente normal y el registro de desaparecidos sigue ahí, es porque el Estado no le da ningún tipo de seguimiento a estos registros… la desaparición es un delito gravísimo y aparte tiene consecuencias legales para la vida, debería de tener consecuencias legales”. — Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano

El director del Observatorio Nacional Ciudadano mencionó que el gobierno de Morena resalta la disminución de la estadística de homicidios, pero hay un manejo poco ético por parte de las fiscalías estatales y los registros, “hoy es más fácil desaparecer a alguien y nadie los está buscando”; además puntualizó que una parte de los desaparecidos están asociados con la delincuencia, aunque hoy intentaron repetidas veces señalar que no es una causa directamente.

¿Qué denuncian las víctimas y sus familias?

Rivas informó que existe un gran número de carpetas de investigación de desaparecidos, pero hay gente que no encuentra a sus familiares y cuando acuden a las fiscalías a denunciar no son atendidos, en ocasiones son revictimizados, maltratados y hasta reciben burlas por parte de las autoridades que constantemente abusan.

Las autoridades no cuentan con los medios, se perdieron más del 40% de los recursos para las fiscalías estatales, policías municipales por seis años consecutivos no recibieron un solo centavo para su fortalecimiento, se desarticulo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Búsqueda, concluyó el director del Observatorio Nacional Ciudadano.

Este viernes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Un año después, lo que la presidenta dijo que presentaría en 15 días termina presentándolo justo antes de las vacaciones. El nuevo reporte sobre desaparecidos despierta todas las sospechas.



➡️Además, la extraña decisión del Banco de… pic.twitter.com/oWhXn3BQdA — W Radio México (@WRADIOMexico) March 27, 2026

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