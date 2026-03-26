Top Ten La Corneta: Las frases de “Un Sabio Dijo” que te harán llorar de risa

En este TOP TEN de La Corneta, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal “El Estaca”, nos regalaron una recopilación de frases bajo el hashtag #UnSabioDijo, que van desde la filosofía barata hasta la genialidad absoluta.

Aquí te dejamos las 10 joyas que demuestran que, a veces, los sabios no tienen pelos en la lengua (ni mucha vergüenza).

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El Top Ten de la Sabiduría según La Corneta

Top 10: La crisis existencial: “Cada día que pasa me dan ganas de meterme un palo en el an*”. (Un sabio muy... inquieto).

TOP 9. “Dale a un hombre un pez y comerá por un día, dale a un hombre un lápiz y dibujará un pen*”.

TOP 8. Pecados capitales: “Lástima que no estoy libre de pecado porque soy buenísimo aventando piedras”.

TOP 7. Filosofía anatómica: “La vida es como el p*ne: parece corta, pero se vuelve larga cuando se pone dura”.

TOP 6. El reclamo justo: “Pongan el p1nch* nombre del sabio para saber quién lo dijo”.

TOP 5. “No es importante ganar, lo importante es hacer perder al otro”.

TOP 4. “Para ser fuerte no es necesario ser fuerte, con ser fuerte es suficiente”.

TOP 3. “Yo siempre me levanto feliz, pero me voy encontrando gente”.

¿Quieres conocer el resto del TOP TEN? AQUÍ te lo dejamos.

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