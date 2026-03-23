Top Ten de La Corneta: Formas infalibles (y muy tóxicas) de deshacerte de tu roomie

Si ya no aguantas que tu roomie deje los trastes sucios, se acabe tu leche o simplemente su existencia te genera urticaria, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal “El Estaca” traen para ti el manual definitivo para recuperar tu privacidad en La Corneta.

En esta edición del Top Ten, los amos del sarcasmo exploran los límites de la convivencia humana con sugerencias que van desde lo incómodo hasta lo legalmente cuestionable. ¡Pum, pum, pum!

El Manual para que “le llegue” de una vez por todas

Aquí te dejamos las mejores joyas de este conteo para que tu roomie entienda —por las buenas o por las muy malas— que ya no es bienvenido:

TOP 10. ¡Espadazos mañaneros! (pum, pum, pum): Nada como un duelo de sables al alba para arruinarle el sueño a cualquiera.

TOP 9. ¿Por qué me despiertas a jergazos en la cara? Un método clásico de limpieza facial involuntaria. “¿Qué te pasa?”, preguntarán. La respuesta es el silencio.

TOP 8. La técnica de la culpa canina: “¡Otra vez el perro se hizo popó en la sala!”. Y cuando te digan que el perro no fue, confiesa con orgullo: “No fue el perro, deja de culparlo, fui yo”.

TOP 7. Invitaciones incómodas: “¡Qué crees! Invité a tu papá a dormir conmigo”.

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TOP 6. Contacto visual extremo: Quédate viéndolo fijamente. Cuando te pregunte qué tiene de malo, remata con: “Que te estás masturbando”.

TOP 5. Un poquito de crema para depilar en su shampoo y verás cómo su deseo de quedarse se desvanece junto con su cabellera.

TOP 4. “Hoy es un día perfecto para salir ¿te animas?”. — “¡Claro! ¿Al cine?”. — “No, a salir de mi vida...”.

Conoce los tres primeros lugares de este TOP TEN AQUÍ.

Seguir estos consejos puede resultar en una mudanza inmediata o en una orden de restricción. Úsense bajo su propio riesgo y con el humor negro de La Corneta bien puesto.