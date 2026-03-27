Tianguis del Bienestar llega a Michoacán como parte del Plan por la Paz y la Justicia

Durante la feria se ofrecieron servicios médicos gratuitos, como medición de glucosa y presión arterial

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno federal desplegó en Uruapan la Feria del Bienestar y el Tianguis del Bienestar, donde se brindaron más de 9 mil atenciones a la población.

¿Qué servicios se ofrecieron en la Feria del Bienestar?

En total, 30 dependencias de los tres niveles de gobierno, coordinadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), participaron en esta jornada instalada en el Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social, con el objetivo de acercar servicios y programas sociales a quienes más lo necesitan.

Durante la feria se ofrecieron servicios médicos gratuitos, como medición de glucosa y presión arterial, atención odontológica y orientación nutricional, además de módulos de los Programas para el Bienestar, entre ellos pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad, becas estudiantiles y apoyos al campo.

En marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia estuvimos presentes en el Tianguis y Feria del Bienestar en Uruapan, reafirmando nuestro compromiso con el bienestar de las familias michoacanas. pic.twitter.com/FsqcPWZPMw — IMSS Michoacán (@IMSSMichoacan) March 27, 2026

¿Qué trámites pudieron realizar los asistentes?

También se facilitaron trámites administrativos como la expedición de actas de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que permitió a cientos de personas avanzar en gestiones básicas sin necesidad de trasladarse a otras oficinas.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan fortalecer la integración comunitaria, promover entornos de paz y prevenir violencias y adicciones mediante actividades informativas y recreativas.

¿Qué apoyos entregó el Tianguis del Bienestar?

A través del Tianguis del Bienestar, además, se distribuyeron de manera gratuita artículos nuevos de primera necesidad, como ropa y utensilios para el hogar, en apoyo directo a las familias más vulnerables.

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