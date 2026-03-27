Localizan restos humanos en Tula en tres puntos diferentes

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que esta mañana fueron localizados restos humanos en tres puntos distintos del municipio de Tula.

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¿Dónde fueron localizados los restos humanos?

De acuerdo con el reporte de la PGJEH, los restos humanos fueron localizados en la calle Volcán Iztaccíhuatl y en las colonias General Pedro María Anaya y Felipe Ángeles, por lo cual las autoridades estatales abrieron la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Los lugares fueron resguardados por elementos de la policía municipal, en tanto que los vecinos refirieron que se reportaron balaceras por la madrugada sin la presencia de los uniformados.

¿Qué contexto de violencia enfrenta Tula?

Tula es uno de los municipios más afectados por el robo y comercialización de hidrocarburo en el estado, debido a la cercanía con la refinería Miguel Hidalgo, por lo cual las autoridades estatales identificaron los conflictos de dos agrupaciones delictivas que se disputan las zonas.

Al respecto, el secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, mencionó que después de la detención de “El H”, líder de la agrupación criminal del mismo nombre en abril del año pasado se ha registrado un enfrentamiento entre las bandas que se escindieron.

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¿Qué acciones han tomado las autoridades?

El encargado de la política interna de la entidad refirió que se han reforzado las acciones de combate al huachicoleo en la región sur de la entidad, pero reconoció que se mantienen las disputas de los grupos criminales.

Asimismo, las autoridades estatales mencionaron que los grupos huachicoleros han diversificado sus actividades ilícitas como el narcomenudeo y las extorsiones a la población, pero rechazaron que existan grupos criminales orientados a los cárteles de las drogas.

Hidalgo se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional en cuanto al robo y comercialización de hidrocarburo en el estado, principalmente en los municipios del sur de la entidad que forman parte del llamado corredor del huachicol.

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