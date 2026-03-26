Rusia ayuda a Irán con inteligencia para atacar a estadounidenses, alerta Kaja Kallas / Maxar

En un giro delicado del escenario geopolítico global, altos funcionarios occidentales han advertido que Rusia estaría proporcionando información de inteligencia a Irán con el objetivo de ayudar a Teherán a identificar y atacar a objetivos estadounidenses, tanto fuerzas militares como bases estratégicas, según declaraciones recientes de diplomáticos europeos y reportes de inteligencia.

Acusación central: inteligencia para matar estadounidenses

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, advirtió que Rusia está proporcionando inteligencia a Irán para atacar y “matar estadounidenses”, además de facilitar drones que Teherán podría usar contra países vecinos y bases militares de Estados Unidos.

La funcionaria europea expuso esta acusación durante una reunión de ministros del G7 cerca de París, destacando que este tipo de cooperación entre Moscú y Teherán es un elemento alarmante que refleja la interconexión de los conflictos globales actuales.

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¿Quién es Kaja Kallas?

Kaja Kallas es la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, conocida por su firme postura en temas de seguridad internacional y diplomacia. Antes de asumir este cargo, fue primera ministra de Estonia y legisladora destacada en política europea.

A lo largo de su carrera, Kallas se ha caracterizado por defender la cooperación entre la UE y sus aliados frente a amenazas externas, incluyendo conflictos militares y ciberseguridad. Su voz ha cobrado relevancia en escenarios globales como la guerra en Ucrania y la tensión en Oriente Medio.

Rusia ayuda a Irán con inteligencia para atacar a estadounidenses, alerta Kaja Kallas / Anadolu Ampliar

Doble conflicto interconectado

Según la funcionaria europea, los conflictos en Ucrania y en Oriente Medio están “muy interconectados” por la implicación de Rusia, que, a juicio de Occidente, ha pasado de ser una parte en la invasión de Ucrania a un actor indirecto en la guerra en Oriente Medio.

Señalamientos de inteligencia occidental

Reportes de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados indican que Moscú podría haber compartido con Irán información sobre la ubicación y movimientos de tropas, buques y aeronaves estadounidenses, lo que facilitaría ataques más precisos.

Según este informe diplomático extraoficial, Rusia incluso habría ofrecido a Washington suspender su apoyo a Irán a cambio de concesiones en el conflicto de Ucrania, propuesta que finalmente fue rechazada por Estados Unidos.

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Respuesta y negaciones

El Kremlin ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas como infundadas y parte de campañas de desinformación.

Por su parte, Irán ha reafirmado su colaboración con aliados como Rusia y China, aunque ha evitado ofrecer detalles específicos sobre la inteligencia compartida.

Consecuencias geopolíticas

Analistas advierten que si esta cooperación fuese confirmada plenamente, podría redefinir la percepción internacional de Rusia, situándola no solo como antagonista en el conflicto de Ucrania, sino como un socio activo de Irán en operaciones que afectan a fuerzas estadounidenses en Oriente Medio y más allá.

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