Reconocen a Cuitláhuac García entre los 100 líderes del sector energético en México

La revista especializada Petróleo y Energía reconoció al Director General del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), Ing. Cuitláhuac García Jiménez, como uno de los 100 Líderes del Sector Energía en México, reconocimiento que destaca a las personalidades que, desde distintos ámbitos, influyen de manera relevante en el desarrollo y transformación del sector energético del país.

Este reconocimiento resalta la visión estratégica del Ing. Cuitláhuac García Jiménez al frente del CENAGAS, organismo que trabaja para fortalecer la infraestructura energética nacional, consolidando un sistema cada vez más eficiente, seguro y confiable, que contribuye al avance de la soberanía energética de México y a la construcción de un modelo de justicia energética, donde la energía sea un motor de desarrollo y bienestar para todas las regiones del país.

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En el contexto de la transformación energética que vive México, el fortalecimiento del SISTRANGAS y de la infraestructura energética nacional representa un paso clave para asegurar el suministro de gas natural, consolidar la soberanía energética y avanzar hacia una política energética que priorice el interés público, el desarrollo nacional y el bienestar del pueblo de México.