Pensiones México: reforma 2020 mejora aportaciones, pero persiste reto de semanas

Las pensiones en México comienzan a reflejar los efectos de la reforma al sistema de 2020, especialmente en el nivel de contribuciones, aunque el principal reto se mantiene en la elegibilidad por semanas cotizadas, señaló el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), Guillermo Zamarripa.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, el directivo explicó que el sistema ya alcanzó niveles adecuados en aportaciones, al llegar a un 15% considerando el 5% de Infonavit, lo que coloca a México en una posición competitiva a nivel internacional.

“El sistema en lo que se refiere a contribución ya quedó calibrado, el gran tema a revisar en el 2030 porque la ley estableció un transitorio para revisión… en contribución ya se llegó a niveles adecuados el reto es la elegibilidad por el número de semanas”. — Guillermo Zamarripa, presidente ejecutivo de la Amafore

¿Qué resultados está dejando la reforma de pensiones?

Zamarripa destacó que 2025 fue un año positivo para el sistema, con un rendimiento promedio del 15%, además de una racha de diez meses con plusvalías, lo que incrementa el saldo de las cuentas individuales.

Los ahorros de los trabajadores en las #Afores obtuvieron plusvalías por 148,254 millones de pesos en febrero de 2026.#AlAire I Guillermo Zamarripa, Presidente de la @Amafore_mx.#NegociosW con @JLeyvaReus

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“Si un trabajador tenía cien pesos en su cuenta en diciembre de 2024 para diciembre de 2025 tenía 115 pesos”, explicó, al subrayar que esto representa más ahorro para mejorar la pensión futura.

¿Cómo beneficia el nuevo régimen a los trabajadores?

El presidente de Amafore detalló dos escenarios clave para quienes ya se están pensionando:

Quienes no alcanzan el mínimo de semanas reciben sus ahorros acumulados, un beneficio que antes no existía. Quienes sí cumplen con las semanas obtienen una evaluación para acceder a una pensión garantizada; si el monto no es suficiente, el Estado cubre la diferencia.

Actualmente, dijo, hay 110 mil personas que cumplen con los requisitos y logran tasas de reemplazo superiores al 70%, lo que representa un nivel competitivo frente a otros países.

“Ya la reforma del 2020 está dando resultados, dando tasas de reemplazo superiores al 70%... el sistema funciona para este tipo de personas”. — Guillermo Zamarripa, presidente ejecutivo de la Amafore

¿Cuál es el pendiente del sistema de pensiones?

A pesar de los avances en las pensiones en México, uno de los principales desafíos sigue siendo el ahorro voluntario, que representa menos del 3% de los recursos totales administrados.

El reto del ahorro voluntario en México



“Tanto la autoridad como nosotros hemos hecho mucho por simplificar el proceso regulatorio, permitir canales de aportación, domiciliación en tarjeta, pero ¿cuál es el resultado? El ahorro voluntario es menos del 3% de los recursos totales… pic.twitter.com/1QJla6mZTl — W Radio México (@WRADIOMexico) March 26, 2026

Zamarripa reconoció que, aunque se han impulsado medidas para facilitar las aportaciones —como la domiciliación en tarjetas—, este mecanismo “no ha funcionado” como se esperaba.

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