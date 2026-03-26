Pelea en el INE: Morena y PAN chocan por designación de Santiago Taboada

Descalificaciones y acusaciones se hicieron presentes entre los representantes del Partido Acción Nacional y Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE).

#INEenVIVO | Sesión Ordinaria del Consejo General, jueves 26 de marzo de 2026.



Orden del día: https://t.co/DsmwILWsOT https://t.co/A1nLVYWFXp — @INEMexico (@INEMexico) March 26, 2026

¿Qué detonó el pleito INE en el Consejo General?

En la Sesión Ordinaria del Consejo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tomó protesta a Santiago Taboada como representante suplente del PAN ante el Consejo General, designación hecha por el líder nacional del albiazul, Jorge Romero.

Al hablar de irregularidades del uso de recursos en el PAN en Durango donde se detectaron transferencias internas del partido, Guillermo Santiago Rodríguez, el representante de Morena, afirmó que llegó al INE el cártel inmobiliario.

“Cuiden sus carteras porque ha llegado el cártel inmobiliario al INE, sí, el mismo con el que funcionarios panistas otorgaron permisos ilegales a inmobiliarias para construir pisos de más a cambio de dinero y departamentos y por el que hoy hay 14 personas detenidas”. —

“Y resulta particularmente significativo que en el marco de las discusiones que se desarrollen en este Consejo General se encuentre en esta mesa un representante cuya trayectoria pública ha estado acompañada de reiterados señalamientos sobre prácticas de gestión opaca y vínculos con el desarrollo inmobiliario cuestionados en la Ciudad de México”.

Y dijo es muestra que el PAN no cierra filas alrededor de principios sino para proteger a delincuentes, En respuesta Santiago Taboada, acusó a Santiago Rodríguez de ser parte del cártel La Barredora.

“Porque representa a la Barredora, él es diputado de una zona donde la Barredora se instaló y que venga a decir cuando de todos es sabido, inclusive su secretario de gobierno, hoy militante, se puso de acuerdo con unos permisos para que le condonaran la renta de un departamento, precisamente y donde hubo un desalojo evidente, legal para un refugio de animales de compañía”. —

He rendido protesta para acompañar a @VHSondon_ en la representación de mi partido @AccionNacional en el @INEMexico.



Agradezco mucho la confianza que me da mi Presidente @JorgeRoHe para seguir defendiendo a México, ahora desde la herradura de la democracia. pic.twitter.com/dUUmNOnkio — Santiago Taboada (@STaboadaMx) March 26, 2026

¿Cómo impacta el conflicto en la reforma electoral?

En la discusión incluyeron el tema del Plan B de la Reforma Electoral, Ernesto Alejandro Prieto consejero de Morena señaló a PAN por no entregar información veraz y destacó el apoyo al gobierno de Sheinbaum Pardo.

“El día de ayer les temblaron los pies a los senadores y senadoras conservadores con respecto a la aprobación o no de la revocación de mandato para el tercer o cuarto año de gobierno que representaba una reforma constitucional, al artículo 35 constitucional, la reforma simplemente establecía que la persona titular del Ejecutivo Federal puede difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley, esto no es una intromisión”. —

Acuso al PAN de copiarle a Morena para decidir sus próximas candidaturas por encuesta, Taboada reviró y enfatizó, aunque digan lo contrario, PAN y Morena no son iguales.

“Efectivamente el presidente nacional anunció que nos vamos a ceñir al método de encuestas y no señor representante, ustedes no han ocupado el método de encuesta, ustedes han ocupado el dedazo y si no, pregúntenle a Omar García Harfuch, que por más de 20 ´puntos le ganó a Clara Brugada y dijo el señor de Palacio no hay manera y pregúntenle también a Ricardo Shifield en Guanajuato, no somos iguales, nosotros vamos a ocupar las encuestas porque por cierto las hemos ocupado anteriormente pero como un instrumento para generar certezas, competitividad y apertura en la ciudadanía y no para devorarnos como ustedes lo han hecho”.

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¿Qué otras críticas surgieron durante la sesión?

La Senadora Verónica Rodríguez del PAN, invitó a Morena a trabajar por una verdadera reforma electoral, detener a los responsables del huachicol fiscal y dejar de perseguir adversarios, calificó como una verdadera mordaza de la Primera Mandataria sobre el pronunciamiento de Revocación de Mandato.

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