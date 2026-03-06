Operativo por cuerpo de “El Mencho” fue para proteger a la población: Harfuch

Omar García Harfuch informó que el operativo por cuerpo de El Mencho fue para proteger a la población

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch reiteró que la Fiscalía General de la República confirmó la entrega del cuerpo de “El Mencho” a sus familiares.

Durante la conferencia matutina realizada en Jalisco, el funcionario aclaró que el fuerte dispositivo implementado por la Guardia Nacional fue para proteger a la ciudadanía tras disturbios y bloqueos registrados días antes. También descartó que se mantenga un operativo especial de seguridad en el panteón.

¿Por qué hubo un operativo tras la muerte de “El Mencho”?

Harfuch explicó que la presencia de fuerzas federales respondió al antecedente de disturbios, bloqueos e incendios de vehículos ocurridos previamente, por lo que se buscó evitar nuevas alteraciones al orden público.

“Sí, se corroboró y se informó de manera oportuna por parte de la Fiscalía General de la República. Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos, este operativo implementado por Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco, junto con todas las demás autoridades, fue precisamente para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie, fue precisamente para evitar cualquier tipo de disturbio en la ciudad, y así se logró, no hubo ningún problema, y se logró proteger a la ciudadanía.... el operativo fue, repito, para proteger a la ciudadanía, no hay un operativo como tal para proteger el panteón o algo específico en ese lugar”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

¿El CJNG perdió fuerza tras la muerte de su líder?

El secretario señaló que, aunque no se puede afirmar que el grupo criminal haya desaparecido, sí se ha debilitado debido a las detenciones realizadas por las autoridades.

Indicó que las acciones del Gabinete de Seguridad buscan disminuir la violencia en el país y no se enfocan únicamente en una persona, sino en las organizaciones criminales en su conjunto, como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Por supuesto que las acciones y las investigaciones continúan, no es, estas acciones llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, no sólo es por una persona específica, lo que se busca es disminuir la violencia en el país, disminuir la violencia en la región y eso pues son organizaciones criminales más que de una sola persona. Vimos que han sido detenidas cerca de 200 personas o líderes de este grupo criminal, su poder evidentemente ha disminuido. Sí, definitivamente y como se demostró, pues la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida en el estado”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

¿Qué dijo la presidenta tras el abatimiento de El Mencho?

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de solidaridad durante su gira por Jalisco.

