Dos Bocas bajo la lupa: exigen que Marina y Pemex den la cara por el derrame de petróleo

El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exigió la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente, de Petróleos Mexicanos, y de Marina, para que expliquen todo lo relacionado con el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y otros cuerpos de agua, contaminación que afecta a los estados de Veracruz y Tabasco.

⚠️ Este ya es un derrame petrolero sin control. ⚠️



🛑El derrame petrolero en el Golfo de México se sigue extendiendo y ya suma un total de 630 kilómetros de línea de costa afectada, lo que representa la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. pic.twitter.com/YR5ua3IS25 — Greenpeace México (@greenpeacemx) March 23, 2026

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¿Por qué piden comparecencias por el derrame?

El líder de la bancada tricolor urgió la presencia en el recinto de San Lázaro de dichos funcionarios para que rindan cuentas, ante los representantes populares, pues hasta ahora habido una total opacidad en torno al hidrocarburo en las inmediaciones de las instalaciones de la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, donde se registró un incendio.

“Solicitar la comparecencia en la Cámara de la Secretaria de Medio Ambiente, del director de Pemex y del Secretario y de Marina, a que nos expliquen qué pasó. Porque hay una total opacidad, no sabemos si es petróleo derramado por la refinería patito, si es petróleo derramado por un barco que iba a la refinería patito o quien es, pero esta opacidad y esta responsabilidad es del gobierno federal ¿Y quién tiene que pagar? Pues El gobierno federal”. —

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¿Qué dicen autoridades y legisladores sobre la investigación?

Por su parte, la diputada del partido MC, El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, solicitó formalmente la comparecencia de los titulares de la Semarnat, Pemex y la Secretaría de Marina para explicar el origen y alcance del derrame de hidrocarburos, exigió la comparecencia de la nueva titular de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) para que explique el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

“Y queremos que venga a comparecer el titular de la ASEA par que nos diga cual es el resultado del informe que tiene que preparar por ley en contra d estos derrames, en contra de los responsables y las sanciones. Hay un Plan Nacional de Contingencias ante derrames de hidrocarburo que se creó desde 1981 y aplica para un caso tan terrible como este. Por eso lo que decimos en MC es que vega a comparecer el titular de la ASEA sin pretexto”. —

¿Qué está pasando en PEMEX? Esto es inaceptable.



Y el gobierno estatal y federal, completamente ausentes. https://t.co/yhSagSrJHy — Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) March 23, 2026

En tanto, la presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la morenista Rocío Abreu, aseguró que la FGR investiga ya las causas del derrame y que tanto la Marina como la Semarnat, la Profepa y la ASEA trabajan ya en la mitigación de los graves daños al ambiente.

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