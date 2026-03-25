Aeropuertos y Servicios Auxiliares presente en el XXI Seminario Internacional de Huracanes 2026

ASA: actor estratégico en la coordinación de acciones preventivas y de respuesta ante contingencias hidrometeorológicas que impactan la operación aeroportuaria

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad operacional ante fenómenos hidrometeorológicos, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) participó en el XXI Seminario Internacional de Huracanes 2026, realizado los días 23 y 24 de marzo de 2026 en Mérida, Yucatán.

El encuentro, organizado por el Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (CIFAL), Mérida, con la validación del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), reunió a especialistas, autoridades y representantes del sector aeronáutico para analizar el impacto de los ciclones tropicales en la industria aérea y compartir mejores prácticas en materia de gestión de riesgos y continuidad operativa.

En el XXI Seminario Internacional de Huracanes 2026 ASA destacó como principal actor del mercado de suministro de combustibles en México, actividad estratégica para la operación segura y eficiente del transporte aéreo nacional.

La participación del organismo permitió compartir experiencias relacionadas con la continuidad del suministro de turbosina y combustibles aeronáuticos durante contingencias meteorológicas, así como los protocolos que garantizan la calidad del producto y la seguridad en cada etapa del proceso.

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La presencia institucional de ASA reafirmó su compromiso con la implementación de estándares técnicos y operativos que aseguren la disponibilidad de servicios esenciales para la aviación, particularmente en escenarios de emergencia derivados de la temporada de huracanes 2026.

Durante dos días de trabajo ASA promovió la coordinación interinstitucional con operadores aeroportuarios y autoridades de los tres órdenes de gobierno, para fortalecer los planes de contingencia y la pronta recuperación de las operaciones aéreas ante posibles afectaciones a la operación aérea nacional.

Durante el seminario se abordaron temas como el análisis de la temporada ciclónica 2025, el desarrollo de planes de emergencia para aeropuertos, la coordinación de los centros de operaciones de emergencia y la atención a pasajeros y personal aeroportuario ante contingencias, entre otros.

Con su participación en este foro internacional, Aeropuertos y Servicios Auxiliares reitera su compromiso permanente con la seguridad operacional, la calidad en el suministro de combustibles y la continuidad de los servicios estratégicos que contribuyen al desarrollo del transporte aéreo en México.