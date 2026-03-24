“Tienen forma de callar voces”: Vampipe exhibe sistema de control de noticias tras video viral

Fueron difundidas más imágenes y videos de una mujer captada tomando el sol en uno de los pisos superiores de Palacio Nacional. En entrevista con Carlos Loret de Mola el creador de contenido Vampipe dijo que tienen muy preparado la forma de callar voces y apagar noticias, InfodemiaMx, iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y el cual preside Jenaro Villamil Rodríguez, que se supone se encarga de combatir noticias falsas, debería ser un ejemplo y cambiar de administración porque si el Gobierno quiere credibilidad “tiene que empezar por ahí y correr a estas personas”.

¿Qué se sabe del video en Palacio Nacional?

Vampipe aseguró que no tiene duda de que las imágenes y los videos que recolecto no son inteligencia artificial, aunque siguen diciendo que están editados y no son los originales.

“Mi primer tuit es parte del chiste, está tomando el sol y ahí se acabó. Pero fue entonces que entró Infodemia y ya empezó es que es un mentiroso, que esa es inteligencia artificial y todo esto. Fue entonces que ya como que lo tomé personal, porque pues estaban tomando mi cuenta, y fue que me puse a buscar el origen de este vídeo”. — Vampipe, creador de contenido

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El creador de contenido mencionó que distintas personalidades en redes sociales, el mismo día, publicaron lo mismo en su contra, “todos los famosos de internet de la 4T”, un sistema “que apagó la noticia”; cuando los medios se sintieron cómodos al aparecer más videos comenzaron a hablar sobre el tema.

Qué raro que entre las 2 y las 4 de ayer, todos los medios independientes se pusieron de acuerdo para tuitear lo mismo.



Jeje, independientes.



Bueno, supongo que fue coincidencia. pic.twitter.com/SOYQkB5DCq — vampipe ⍨ (@vampipe) March 23, 2026

¿Qué cuestionamientos surgen sobre las imágenes?

Sobre la funcionaria que se puede observar en el balcón señaló que tiene dos hipótesis o es alguien de la Secretaría de Sindicato Público o de la Consejería Jurídica tomando en cuenta el recorrido que en algún momento hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero seguramente el Gobierno sabe a quién le pertenece esa oficina, “tienen muy claro la séptima ventana a quién le pertenece, ellos podrán saberlo si tuvieran la voluntad”.

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