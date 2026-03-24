Plan B electoral 2026: Morena advierte que “ningún voto está asegurado” en el Senado

A unos minutos de que inicie la sesión de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para discutir el Plan B electoral, el senador de Morena, Oscar Cartón sentenció que ningún voto está asegurado.

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores Ampliar

¿Qué se discute en el Plan B electoral?

Las comisiones dictaminadoras fueron citadas en la madrugada de este martes para reunirse a la 1:30 de la tarde.

El proyecto de ley no incorpora cambios de fondo respecto a la propuesta original, sino únicamente ajustes de técnica legislativa.

La precisión establece que la consulta de revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio de 2027 o de 2028, según corresponda.

🔴 Conferencia de prensa de los senadores Enrique Inzunza Cazarez y Óscar Cantón Zetina, del Grupo Parlamentario de Morena. https://t.co/rpuGAwnCvP — Senado de México (@senadomexicano) March 23, 2026

¿Qué puntos generan tensión en la votación?

En tanto, la modificación más relevante plantea un ajuste en el número de regidores en los municipios, al establecer un rango de entre uno y 15 integrantes, en lugar del esquema anterior que contemplaba de siete a 15, como fue enviado originalmente por la titular del Ejecutivo federal.

Hasta esta hora el Partido del Trabajo (PT) se mantiene sin cambios, al rechazar que el ejercicio de revocación de mandato se realice de manera concurrente con las elecciones intermedias programadas para el primer domingo de junio de 2027, lo que podría anticipar un nuevo punto de tensión al interior del bloque oficialista.

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