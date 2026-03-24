Refrescante, picosa y con ese toque ácido que la vuelve adictiva, la michelada se ha convertido en una de las bebidas más representativas de México. Pero detrás de su popularidad hay una pregunta que sigue generando curiosidad: ¿dónde se inventaron realmente las micheladas?

Aunque existen varias teorías sobre su origen, la versión más respaldada por registros históricos y testimonios apunta a un mismo lugar: San Luis Potosí, en la década de los años 70. Ahí, en un contexto cotidiano y sin pretensiones, habría nacido una de las combinaciones más icónicas de la cultura gastronómica mexicana.

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El origen en San Luis Potosí: la historia de Michel Ésper

De acuerdo con versiones documentadas en medios como locales y nacionales, la michelada surgió en el Club Deportivo Potosino gracias a un socio llamado Michel Ésper. La historia cuenta que este personaje comenzó a pedir su cerveza con hielo, limón, sal y algunas salsas, buscando mejorar su sabor, especialmente cuando no estaba lo suficientemente fría.

La mezcla rápidamente llamó la atención entre los asistentes del club, quienes empezaron a replicar la bebida. Con el tiempo, el pedido se popularizó bajo el nombre de “la limonada de Michel”, que eventualmente evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como michelada.

Este relato es considerado el más sólido debido a su consistencia en diversas fuentes y a su contexto social claramente identificado, lo que le da mayor credibilidad frente a otras versiones menos documentadas.

¿Dónde se inventaron las micheladas? La historia real que casi nadie conoce Ampliar

¿Qué significa realmente “michelada”?

El origen del nombre también tiene más de una interpretación. La primera está directamente relacionada con Michel Ésper, sugiriendo que el término proviene de su nombre y la forma en que se referían a su bebida dentro del club.

Sin embargo, existe una explicación lingüística igualmente popular: “mi chela helada”. En el lenguaje coloquial mexicano, “chela” significa cerveza, por lo que la frase describiría literalmente una cerveza fría preparada al gusto. Esta teoría ha ganado fuerza por su coherencia con el uso cotidiano del lenguaje en México.

Ambas versiones conviven hasta hoy, sin que exista un consenso absoluto, aunque la conexión con San Luis Potosí sigue siendo el punto de coincidencia más aceptado.

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De una receta simple a un fenómeno nacional

A diferencia de las versiones actuales, cargadas de ingredientes como chamoy, salsas negras, jugo de tomate, mariscos o incluso dulces, la michelada original era mucho más sencilla. Su preparación incluía únicamente cerveza, limón, sal, hielo y algunas salsas básicas.

Con el paso del tiempo, la bebida evolucionó y se adaptó a diferentes regiones del país, dando lugar a variantes como la chelada (más simple) o la michelada con clamato, que hoy domina en muchas ciudades.

Esta transformación ha sido clave para su expansión, convirtiéndola en un símbolo de identidad culinaria que trasciende generaciones y fronteras.

Un ícono mexicano con origen claro, pero historia abierta

Aunque no existe un acta oficial que certifique su invención, la evidencia disponible apunta a que las micheladas nacieron en México, específicamente en San Luis Potosí, dentro de un entorno social que favoreció su rápida difusión.

Las teorías alternativas, como su supuesta relación con la Revolución Mexicana o prácticas antiguas para conservar la cerveza, siguen siendo parte del imaginario popular, pero carecen del respaldo documental que sí tiene la historia de Michel Ésper.

Hoy, la michelada no solo es una bebida, es una experiencia cultural que refleja la creatividad mexicana para transformar lo simple en algo memorable.