Banobras colocó con éxito 17 mil mdp a través de cuatro bonos en el mercado local

Los recursos de los bonos tradicionales se destinarán a desarrollar infraestructura en sectores estratégicos de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta colocación es resultado de la coordinación estratégica y permanente de Banobras con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por el Secretario Edgar Amador Zamora.

Participaron 27 inversionistas institucionales, entre ellos Casas de Bolsa, Bancas de Desarrollo, Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras y Bancas Privadas.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) realizó con éxito la emisión de cuatro bonos tradicionales en el mercado local, el BANOB 26, BANOB 26-2, BANOB 26-3 y BANOB 26-4 por un monto de 17 mil mdp; dicha operación forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2026, y contribuye con el Programa Institucional de Banobras 2025-2030.

En la operación participaron 27 inversionistas institucionales, entre ellos Casas de Bolsa, Bancas de Desarrollo, Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras y Bancas Privadas.

Pese a la volatilidad en los mercados ante las condiciones globales de incertidumbre, la transacción fue bien recibida por el mercado con una demanda total de 1.36 veces el monto colocado.

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Se colocaron los cuatro tramos con las siguientes características:

BANOB 26 a tasa variable con un plazo de 1.5 años por MXN 3,500 mdp a TIIE de Fondeo + 18 pbs. El libro tuvo una demanda total de MXN 4,641 mdp (1.33x el monto asignado).

BANOB 26-2 a tasa variable con un plazo de 3.5 años por MXN 1,900 mdp a TIIE de Fondeo + 24 pbs. El libro tuvo una demanda total de MXN 2,423 mdp (1.27x el monto asignado).

BANOB 26-3 a tasa fija con un plazo de 8 años por MXN 4,900 mdp, con un cupón de 9.76% el cual fue determinado con referencia al MBonoNov2034 (9.34% + 42pbs). El libro tuvo una demanda total de MXN 6,492 mdp (1.32x el monto asignado).

BANOB 26-4 a tasa fija con un plazo de 12 años por MXN 6,700 mdp, con un cupón de 10.12% el cual fue determinado con referencia al MBonoNov2038 (9.62% + 50pbs). El libro tuvo una demanda total de MXN 9,500 mdp (1.42x el monto asignado).

Los recursos de los bonos tradicionales se destinarán a desarrollar infraestructura en sectores estratégicos de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La colocación exitosa de estos bonos es resultado de la coordinación estratégica y permanente de Banobras con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por el Secretario Edgar Amador Zamora, cuya conducción institucional acompaña las tareas estratégicas del Banco.

Con estas acciones, Banobras reafirma su compromiso con el financiamiento a la infraestuctura como motor para el desarrollo, la generación de empleo y la prosperidad compartida.

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